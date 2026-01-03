Basket A2, Dole ospita la Reale Mutua Torino (sei vittorie di fila)

Si gioca domenica alle ore 18 al Pala 'Gianni Asti'. La squadra di Moretti finora ha perso solamente tre volte ma mai nell’ultimo mese e mezzo

Il 2026 della Dole Rimini si apre lontano da casa, più precisamente a 451 km di distanza dal Flaminio. Sarà infatti al Pala “Gianni Asti” di Torino che, domenica 4 gennaio alle ore 18, andrà in scena la sfida contro la Reale Mutua Torino.

La squadra piemontese guidata da coach Paolo Moretti ha chiuso il girone d’andata all’11° posto in classifica con un record di 10 successi e 9 sconfitte: l’ultima partita in ordine cronologico si è conclusa in maniera negativa (74-69 a Mestre), ma nonostante ciò Torino rimane una delle squadre più in forma del momento avendo vinto tutte e sei le sfide precedenti contro Ruvo di Puglia, Roseto, Pesaro, Rieti, Cremona e Bergamo, quest’ultima con un netto +33 (99-66); una striscia che ha permesso ai gialloblù di risalire la classifica fino all’attuale zona Play-In.

A orchestrare la squadra in cabina di regia è sempre il giovane capitano Matteo Schina, quarto miglior marcatore dei suoi con 7 punti ad allacciata di scarpe con il 48% da due, il 34% da tre e il 76% ai liberi, cifre alle quali aggiunge 2.1 rimbalzi e 2.9 assist. Lo slot di guardia titolare è proprietà del principale scorer della squadra piemontese dell’ultimo periodo ovvero Macio Teague, giocatore che prende tanti tiri (più di 13 a partita) soprattutto da situazioni di Pick and Roll centrale ma che, realizzati con ottime percentuali (50% da due e 40% da tre), si tramutano in 17.8 punti di media.

La coppia di ali gialloblù è formata da Giovanni Severini, autore sin qui di 4.6 punti e 2.6 rimbalzi, e da Robert Allen, grande rimbalzista offensivo (1° in A2 con 3.4) in grado di segnare tanti punti specialmente in post basso sia in transizione che in gioco a metà campo come testimoniato dai suoi numeri che dicono di 19.5 punti (3° in campionato dietro solamente a Taylor di Milano e Davis di Cento) con il 52% da due in ben 12 tentativi da dentro l’area. A completare il quintetto come pivot titolare è l’espertissimo Davide Bruttini, ottimo difensore che però può anche segnare tanti punti con ricezione all’interno dell’area: in stagione infatti sono zero i tiri tentati da oltre l’arco dal nativo di Siena, mentre nel pitturato sta mantenendo con costanza un solido 43%.

Dalla panchina è pronto a dare il suo contributo alla causa Federico Massone, giocatore che può colpire sia da fuori (30%) che da situazione di Pick and Roll e che da sesto uomo nello scacchiere di coach Moretti sta garantendo 12.1 punti e 3.1 assist (miglior assistman della squadra). Il reparto esterni viene completato da Lorenzo Tortù, 3.8 punti di media in stagione, e il giovane Umberto Stazzonelli, alla sua prima annata in A2 e autore di 2.7 punti in appena 10 minuti di utilizzo medio, mentre a dar man forte tra i lunghi sono l’ex Monferrato, Rieti e Jesi Dario Zucca (1.5 punti in 10 presenze) e Marco Cusin, istituzione della pallacanestro italiana e secondo miglior rimbalzista della squadra con 4 rimbalzi catturati ogni match.

Toino è una squadra la cui produzione offensiva si basa soprattutto sui due americani, che tira tanto da tre punti e che nelle ultime partite ha alzato particolarmente le proprie percentuali dal campo. Per quanto riguarda la metà campo difensiva, dove Torino è tra le migliori del campionato (4°), il roster è ben organizzato e concede veramente poco alle squadre avversarie, alternando momenti di contenimento con altri di grande aggressività sui Pick and Roll e pressione sulla palla, caratteristica di Torino dovuta dalla presenza di guardie atleticamente importanti e con gambe veloci.

I piemontesi, insomma, sono in grande fiducia, allenati bene e soprattutto in casa, dove finora hanno perso solamente tre volte ma mai nell’ultimo mese e mezzo, riescono a dar vita a delle prestazioni importanti.