Basket A2, Dole Rimini: esordio in trasferta a Milano

La prima partita al Flaminio contro Rieti. Coach dell'Agnello: 'Nelle prime sei giornate saremo in quattro occasioni in trasferta, si comincerà dunque subito forte'

Si scaldano i motori in vista della serie A2 Old Wild West 2025/2026. Nella giornata di mercoledì (30 luglio) Lega Nazionale Pallacanestro, in accordo con il Settore Agonistico FIP, ha reso noto il calendario. Per la Dole Basket Rimini l’avventura inizierà nel 1° turno (21 settembre) con la trasferta sul campo della Wegreenit Urania Milano. L’esordio al Flaminio sarà nella seconda giornata (28 settembre) contro la Real Sebastiani Rieti.

I ragazzi di coach Sandro Dell’Agnello giocheranno in trasferta quattro delle prime sei giornate. Con questa cronologia: Milano-Rimini, Rimini-Rieti, Juvi Cremona-Rimini, Rimini-Bergamo, Mestre-Rimini e Verona-Rimini. Si gioca un totale di 38 giornate, con un calendario di andata e ritorno, che è però asimmetrico con sorteggio differente nei turni.

Sono molte le date di grande attesa per i tifosi biancorossi. Tra il big match il 19 ottobre la trasferta a Verona, poi il 26 ottobre uno tra gli appuntamenti più attesi al Flaminio per Rimini-Pesaro. Il 12 novembre sarà la volta di Rimini-Brindisi. Sotto Natale la Dole dovrà affrontare un primo periodo di fuoco: il 14 dicembre al Flaminio arriva la Fortitudo Bologna, subito dopo (il 21 dicembre) il derby sul campo di Forlì e a seguire Rimini-Pistoia (28 dicembre).

Il momento più tosto per la Dole Rimini sarà sicuramente quello a cavallo tra i mesi di febbraio e marzo, con sei giornate consecutive contro altrettante big: si parte il 15 febbraio con Rimini-Forlì, poi il 22 dello stesso mese Pesaro-Rimini e in ordine cronologico Rimini-Brindisi (8 marzo), Fortitudo-Rimini (22 marzo) e Rimini-Verona (25 marzo). La stagione regolare terminerà il 26 aprile al Flaminio con Rimini-Scafati.

Le parole di coach Dell’Agnello Queste le parole di coach Sandro Dell’Agnello in vista dell’inizio della nuova stagione: “Nelle prime sei giornate saremo in quattro occasioni in trasferta, si comincerà dunque subito forte. Nonostante siamo a luglio fa piacere vedere la pubblicazione del calendario, vuol dire che si avvicina l’inizio della stagione e aumenta in noi il desiderio di partire e di poter presto affrontare partite vere. Al calendario si deve dare la giusta importanza: mi auguro in primis di avere sempre giocatori in salute, poi chi viene viene e sarà nostro compito farci trovare pronti contro tutti. Ho visto che a cavallo tra febbraio e marzo ci sarà un filotto di partite molto tosto, ma prima di allora abbiamo ancora molta strada da percorrere”.

Ancora qualche giorno, poi la squadra si ritroverà a Rimini. Spiega l’allenatore: “Ci avviciniamo alla partenza e non vedo l’ora di tornare a Rimini e iniziare. Stiamo organizzando in questi giorni con la società tutta la preseason, per arrivare pronti in vista della giornata di raduno fissata per l’8 agosto, momento in cui inizieremo con la preparazione. Il campionato è diventato di un livello incredibile, ogni anno la qualità aumenta, ci sono molte squadre che hanno speso quanto quelle di prima fascia. Sarà molto difficile, ci sono almeno 7-8 squadre pronte a giocarsi i primi posti e noi faremo di tutto per essere tra queste”.

Le date della stagione Il primo turno è in calendario per il weekend del 20-21 settembre. Si tratta di un anticipo di una settimana rispetto alla tradizione, deciso per dilatare i turni infrasettimanali e la necessità di prevedere gare rinviate per gli impegni delle Nazionali. Per una ottimizzazione dei recuperi e per evitare che questi slittino troppo avanti nel calendario, il campionato osserverà un turno di riposo domenica 1° marzo, in occasione della seconda finestra Fiba di qualificazione ai Mondiali 2027.





Prima giornata: domenica 21 settembre





Ultima giornata di andata: domenica 28 dicembre (obbligo contemporaneità, definizione qualificate alla F4 Coppa Italia)



Ultima giornata di ritorno: domenica 26 aprile (obbligo contemporaneità; verdetti: promozione diretta prima classificata, ammesse a playoff, play-in e playout, retrocessione ultima classificata).





Turni infrasettimanali (tutti di mercoledì) - Ottobre: 8 e 29. Novembre: 12 e 26. Gennaio: 21. Febbraio: 11. Marzo: 25. Aprile: 8



Soste - Domenica 1° marzo (finestra Fiba per Nazionali); domenica 15 marzo (Final Four di Coppa Italia LNP)

LE DATE DEI PLAY-IN (soggette a variazione per esigenze televisive). Primo turno - Giovedì 30 aprile. Secondo turno - Domenica 3 maggio





LE DATE DEI PLAYOFF (soggette a variazione per esigenze televisive). Quarti - 8, 10, 13, 15, 18 maggio. Semifinali - 21, 23, 26, 28, 31 maggio. Finale - 8, 10, 13, 15, 18 giugno



LE DATE DEI PLAYOUT. Turno unico - 10, 12, 15, 17, 20 maggio





Il calendario della Dole Basket Rimini



1° GIORNATA Wegreenit Urania Milano-Dole Basket Rimini (21 settembre)



2° GIORNATA Dole Basket Rimini-RSR Sebastiani Rieti (28 settembre)



3° GIORNATA Ferraroni Juvi Cremona Dole-Basket Rimini (5 ottobre)



4° GIORNATA Dole Basket Rimini-Gruppo Mascio Bergamo (8 ottobre)



5° GIORNATA Gemini Mestre-Dole Basket Rimini (12 ottobre)



6° GIORNATA Tezenis Verona-Dole Basket Rimini (19 ottobre)



7° GIORNATA Dole Basket Rimini-Victoria Libertas Pesaro (26 ottobre)



8° GIORNATA Dole Basket Rimini-Liofilchem Roseto (29 ottobre)



9° GIORNATA Libertas Livorno 1947-Dole Basket Rimini (2 novembre)



10° GIORNATA Dole Basket Rimini-Reale Mutua Torino (9 novembre)



11° GIORNATA Valtur Brindisi-Dole Basket Rimini (12 novembre)



12° GIORNATA Dole Basket Rimini-Crifo Wines Ruvo di Puglia (16 novembre)



13° GIORNATA Avellino Basket-Dole Basket Rimini (23 novembre)



14° GIORNATA Sella Cento-Dole Basket Rimini (26 novembre)



15° GIORNATA Dole Basket Rimini-UEB Gesteco Cividale (30 novembre)



16° GIORNATA Givova Scafati-Dole Basket Rimini (7 dicembre)



17° GIORNATA Dole Basket Rimini-Fortitudo Bologna (14 dicembre)



18° GIORNATA Unieuro Forlì-Dole Basket Rimini (21 dicembre)



19° GIORNATA Dole Basket-Rimini Estra Pistoia (28 dicembre)



20° GIORNATA Reale Mutua Torino-Dole Basket Rimini (4 gennaio)



21° GIORNATA Dole Basket Rimini-Sella Cento (11 gennaio)



22° GIORNATA Dole Basket Rimini-Ferraroni Juvi Cremona (18 gennaio)



23° GIORNATA RSR Sebastiani Rieti-Dole Basket Rimini (21 gennaio)



24° GIORNATA Dole Basket Rimini-Libertas Livorno 1947 (25 gennaio)



25° GIORNATA Crifo Wines Ruvo di Puglia-Dole Basket Rimini (1 febbraio)



26° GIORNATA Dole Basket Rimini-Avellino Basket (8 febbraio)



27° GIORNATA Gruppo Mascio Bergamo-Dole Basket Rimini (11 febbraio)



28° GIORNATA Dole Basket Rimini-Unieuro Forlì (15 febbraio)



29° GIORNATA Victoria Libertas Pesaro-Dole Basket Rimini (22 febbraio)



30° GIORNATA Dole Basket Rimini-Valtur Brindisi (8 marzo)



31° GIORNATA Fortitudo Bologna Dole Basket Rimini (22 marzo)



32° GIORNATA Dole Basket Rimini-Tezenis Verona (25 marzo)



33° GIORNATA Liofilchem Roseto-Dole Basket Rimini (29 marzo)



34° GIORNATA Dole Basket Rimini-Gemini Mestre (5 aprile)



35° GIORNATA Estra Pistoia-Dole Basket Rimini (8 aprile)



36° GIORNATA Dole Basket Rimini-Wegreenit Urania Milano (12 aprile)



37° GIORNATA UEB Gesteco Cividale-Dole Basket Rimini (19 aprile)



38° GIORNATA Dole Basket Rimini-Givova Scafati (26 aprile)





N.B. Date e orari sono indicativi, passibili di future modifiche al calendario