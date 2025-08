Basket A2, Dole Rimini: il raduno venerdì 8 agosto

Il 20 amichevole con la Virtus Imola, 23 al Flaminio contro Faenza, il 26 contro il Roseto. Il 30 scrimmage a Pesaro., il 7 settembre Memorial Bertolazzi a Pistoia

Per la Dole Basket Rimini è giunta l’ora di intraprendere il cammino che porterà ai primi impegni ufficiali della stagione. Lo staff biancorosso ha definito il programma della preparazione estiva, un percorso disegnato in attesa dell’esordio di campionato del 20 settembre sul campo della Wegreenit Urania Milano.

Coach Sandro Dell’Agnello ha dato appuntamento a staff e giocatori per la giornata di venerdì 8 agosto, quando la scaletta apre con il raduno ufficiale: i biancorossi si troveranno per l’inizio della preparazione sulla pista dello stadio Romeo Neri. L’appuntamento è in agenda alle 17,30. In quest’occasione i supporter biancorossi saranno i benvenuti per assistere alla prima sessione della preparazione.

Successivamente la squadra sarà impegnata nel lavoro atletico, sotto l’occhio vigile del nuovo preparatore Alessandro Petronio, fino alla giornata di martedì 19 agosto. Il primo scrimmage è inserito in calendario per mercoledì 20 agosto, quando Tomassini e compagni affronteranno un test amichevole contro la Virtus Imola, sede e orari sono in via di definizione. La settimana si concluderà sabato 23 agosto con un altro test con un team di B Nazionale: al Flaminio ci saranno i Raggisolaris Faenza (orario da definire, accesso libero).

Martedì 26 agosto uno dei momenti più attesi della preseason. C’è in programma il primo match contro una pari categoria di serie A2: al palasport Flaminio la Dole giocherà contro la neopromossa Roseto (orario e modalità di accesso verranno comunicate a ridosso del match). Proseguendo sabato 30 agosto scrimmage contro Pesaro, test che si giocherà a porte chiuse. Infine domenica 7 settembre Rbr prenderà parte al trofeo Memorial Bertolazzi, ospite in Toscana di Pistoia.

Nel fine settimana che precede l’inizio del campionato scoccherà l’ora del primo impegno ufficiale. I biancorossi, finalisti degli scorsi playoff, hanno strappato il pass per prendere parte alla Superc