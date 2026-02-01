Basket A2, Dole risorge a Ruvo di Puglia (86-94)

Dopo tre sconfitte consecutive, si sblocca in trasferta e torna con prepotenza all’appuntamento con i due punti. Robinson e Sankare in evidenza

Dopo tre sconfitte consecutive, la Dole Rimini si sblocca in trasferta e torna con prepotenza all’appuntamento con i due punti. I ragazzi di coach Sandro Dell’Agnello sbancano il parquet di Ruvo di Puglia nel 25° turno della serie A2 con il risultato di 86-94. Rbr gestisce praticamente la cronologia dall’inizio alla fine, trovando nuovi attori protagonisti nella sua vittoria. In particolare sono tre i giocatori decisivi: Robinson fornisce chiari segnali di luce dopo il rientro dall’infortunio con 20 punti (e un 4/5 da tre), Sankare si scopre dominante sotto le plance con una doppia doppia da 12 punti + 11 rimbalzi, inoltre il neo arrivato Saccoccia segna quella che probabilmente è stata la tripla decisiva nel match. Chiudono in doppia cifra anche Camara (16) e Denegri (11).

Rajola parte con Miccoli, Smith, Brooks, Anumba e Ulaneo. Coach Dell’Agnello replica con Denegri, Robinson, Leardini, Alipiev e Camara. Il match si apre con la tripla di Smtih (3-0), poi Ulaneo per il (5-2). Ma Rbr trova ben presto le contromisure, 5-6 Camara dai liberi poi 7-11 Denegri. Fa ritorno sul parquet capitan Tomassini e il suo 9-14 spiega quanto lui sia fondamentale nell’economia della squadra. Smith ricuce fino al -2 (14-16), poi all’8° minuto fa esordio Saccoccia e nella sua prima azione deposita subito due punti per il 14-18. La Dole resta avanti con l’esperienza del suo capitano: Tomassini mette nel pallottoliere il 16-20, 18-22 e 18-24 per il +6. Musso chiude il quarto sul 20-24.

Si riparte con una tripla dall’angolo di Sankare (20-27), poi a salire in cattedra è Denegri: Davide segna il 25-30 e il 27-33. La Dole nella parte centrale del quarto confeziona un break imponente: arriva un 13-0 nel quale pesano due triple in fila di Robinson per il 27-38 e il 27-41 che vale il momentaneo massimo vantaggio sul +14. A completare il dipinto ci pensa poi Camara per il 27-43 del +16. Con un contropiede concretizzato da Pollone la Dole tocca anche il +18 (31-49). Il finale di tempo è però favorevole ai padroni di casa: parziale di 8-0 che avanza fino al 41-50 del 20’. Per Ruvo determinanti nel tentativo di recupero Smith, Brooks e Miccoli. Per coach Dell’Agnello già due uomini in doppia cifra: Denegri 11 e Camara 10. Rbr bene al tiro 12/19 da due e 6/14 da tre.

L’inerzia del secondo tempo è tutta a favore di Rimini: i biancorossi tornano in campo determinati e con un parziale di 8-0 tornano a condurre 41-58. Nel break due triple di Robinson e una schiacciata di Camara. Ruvo di Puglia rientra fino al -10 (50-60), ma il vantaggio resta sempre saldo nelle mani dei riminesi: 55-67 Pollone con la tripla, poi nuovo +15 (58-73) a firma Simioni. Nel finale mini parziale di 5-0 degli uomini di coach Rajola per il -10 (63-73) del 30’ con Brooks e i liberi di Anumba. Molto bene l’impatto sulla partita di Robinson autore di 16 punti nei primi tre quarti.

Il match riparte con la tripla di Jerkovic 66-73, ma Robinson risponde presente 66-75. Reale prova a ricucire con quattro punti in fila (72-77), ma Rbr non perde la bussola: Simioni dice 72-79. Nel momento clou a prendere per mano la Dole ci pensano i giovani: Sankare per il 74-81, poi a ruota tripla dall’angolo decisiva nel neo arrivato Saccoccia per il 74-84. Tomassini è costretto ai box, leggera distorsione alla caviglia. Ma Robinson e Sankare sono leader. Sono loro i punti della sicurezza, con il giovane 2007 che gioca una partita non solo di quantità ma anche di qualità con il raggiungimento di una doppia doppia da 12 punti e 11 rimbalzi. A chiudere il match ci pensa Simioni, Rimini torna a vincere 86-94.

IL TABELLINO

Crifo Wines Ruvo di Puglia – Dole Rimini 86-94

CRIFO WINES: Brooks 22, Smith 11, Anumba 2, Musso 4, Ulaneo 10, Zanni, Granieri, Reale 6, Miccoli 13, Jerkovic 12, Nikolic 6, Borra. All.: Rajola.

DOLE: Leardini 4, Saccoccia 5, Tomassini 9, Denegri 11, Sankare 12, Pollone 5, Della Chiesa, Robinson 20, Simioni 8, Camara 16, Alipiev 4. All.: Dell’Agnello.

PARZIALI: 20-24, 41-50, 63-73)