Basket A2, Dole: Robinson ai box, sarà sottoposto a nuovi accertamenti

Giacomo Leardini disponibile pere la trasferta di domenica a Torino contro la Reale Mutua

Dole Basket Rimini comunica che l’atleta Gerald Robinson resterà fermo dall’attività agonistica in attesa di ulteriori accertamenti medici. Il giocatore aveva riportato un risentimento all’inguine a seguito di un contrasto di gioco avvenuto durante la partita con Roseto.

Nella giornata di mercoledì (5 novembre) è stato visitato da uno specialista che ha consigliato un ulteriore esame strumentale per valutare con precisione il percorso necessario al recupero completo dell’atleta. Dopo quest’ultima visita lo staff medico biancorosso effettuerà tutte le valutazioni necessarie in base alle indicazioni ricevute.

Una notizia confortante arriva invece da Giacomo Leardini. Il club comunica che il giocatore è pronto per tornare a disposizione di coach Sandro Dell’Agnello e sarà pronto a scendere in campo in vista del match di domenica contro la Reale Mutua Torino.