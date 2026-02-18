Basket A2, Dole: Robinson fuori dal progetto tecnico
Il club: 'Dal momento del suo ritorno in squadra, dopo l’infortunio, sono cambiate alcune dinamiche e gerarchie'
A cura di Redazione
18 febbraio 2026 19:06
Dole Basket Rimini comunica che l’atleta Gerald Robinson non rientra più nel progetto tecnico della squadra.
Tutti noi riconosciamo le grandi qualità del giocatore e la sua professionalità ma dal momento del suo ritorno in squadra, dopo l’infortunio, sono cambiate alcune dinamiche e gerarchie.
La squadra si appresta a vivere un finale di stagione avvincente ed equilibrato e l’imminente rientro in campo di Mark Ogden sarà certamente un valore aggiunto.