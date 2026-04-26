Basket A2, Dole: Scafati passa al Flaminio (76-80)

Si chiude con il nono posto la regular season di RBR: è play-in. L'avversaria nel prossimo weekend sarà la vincente della sfida tra Libertas Livorno e Urania Milano

Si chiude con una sconfitta casalinga e il nono posto in classifica la regular season della Dole Rimini. Nel trentottesimo turno di campionato, è la Givova Scafati a conquistare la vittoria (76-80) e, soprattutto, la promozione in Serie A dopo un solo anno nel campionato cadetto; per la Dole, invece, la postseason comincerà dai play-in: l’avversaria nel prossimo weekend sarà la vincente della sfida tra Libertas Livorno e Urania Milano. I campani prendono il largo fin da subito, con il +16 del primo quarto a segnare un divario che la Dole tenta senza successo di colmare nei restanti 30’ pur tornando più volte a un solo possesso di distanza.

Migliori marcatori per i biancorossi Zahir Porter e Ivan Alipiev, 14 punti a testa, con Denegri (12) e Camara (11) in doppia cifra; per Scafati, l’uomo-partita è Mascolo, autore di 22 punti; a quota 15 Walker e Gentile, 14 per Allen.

Nella Dole torna in quintetto Leardini, in ala insieme ad Alipiev, con Denegri e Marini nelle guardie e Camara al centro; per la Givova titolari Mascolo, Chiera, Walker, Allen e Iannuzzi. Scafati è maschia e intensa fin dall’inizio, stringe subito le maglie in difesa e al 4’ è avanti 4-10: immediato il timeout riminese. I padroni di casa sfruttano Camara, autore dei primi 7 punti biancorossi, per provare a riavvicinarsi, ma Scafati mette distanza arrivando anche sul +9 (9-18). Il gioco è spezzato, e Rimini, pur sprecando in lunetta, torna al -6 del timeout (14-20) con un parzialino, ma la Givova diventa implacabile, superando la doppia cifra di vantaggio e doppiando addirittura i padroni di casa (16-32) alla prima sirena.

Il copione non cambia nella seconda frazione: quando i biancorossi cercano di riavvicinarsi, i campani rispondono presente con le triple di Caroti e Mascolo, e a metà quarto sono ancora in doppia cifra di vantaggio (25-39) nonostante i canestri dall’arco di Simioni e Denegri. Alla Dole, allora, servono delle buone giocate difensive per trovare punti in transizione e tornare a -10, costringendo coach Vitucci a fermare il gioco al 16’; l’interruzione serve, perché Nobili e Mascolo confezionano quattro punti in fila, ma Rimini risponde con un altro mini-parziale rientrando prima in singola cifra di svantaggio (34-43) e poi a due possessi di distanza (39-45) con la tripla di Alipiev: nuovo timeout gialloblù al 19’. Mascolo schiaccia dopo una carambola sfortunata per la Dole e Porter fa 2/2 in lunetta, con la partita ora aperta e le squadre che tornano negli spogliatoi sul 43-49.

La Dole torna in campo con la tripla di Marini e l’and one di Camara e soprattutto con una difesa aggressiva che costringe Scafati a diverse palle perse, ma non riesce a trovare i punti del pareggio: con la pressione che si fa sentire da una parte e dall’altra, lievitano gli errori al tiro e al 24’ è 49-53. Ne approfitta Scafati per allungare di nuovo, 54-61 nonostante cinque in fila di Tomassini, e la panchina biancorossa chiama minuto al 26’: si torna in campo con le triple ancora per Tomassini e per Allen e il distacco invariato per più di 2’ in cui nessuno muove il tabellone: gli ultimi canestri sono di Denegri e Gentile, per il 61-66 del 30’.

Si segna poco nei primi minuti dell’ultima frazione: la Dole muove il tabellone solo dalla lunetta, un punto a testa per Simioni, Tomassini e Porter, mentre Gentile segna per gli ospiti; l’appoggio al volo di Porter vale il -2 (66-68) e allora anche i campani fermano il gioco al 33’, uscendo alla perfezione dal timeout con Mascolo. I padroni di casa continuano a cercare l’aggancio, ma la Givova è brava a rispondere colpo su colpo; una palla persa biancorossa vuol dire timeout Rimini al 37’ (70-74), ma ancora una volta è Mascolo a colpire in penetrazione. La Dole non da segni di resa, ma Scafati vuole conquistare la promozione e non lascia a Tomassini e compagni alcuno spiraglio: a 43” dalla fine, coach Dell’Agnello chiama timeout (73-80) ma la tripla di Denegri è buona per le statistiche. La Givova Scafati vince 76-80 e conquista la Serie A.

IL TABELLINO

Dole Basket Rimini - Givova Scafati 76-80

DOLE: Leardini, Porter 14, Saccoccia, Tomassini 9, Denegri 12, Sankare 2, Marini 7, Pollone 3, Georgescu, Simioni 4, Camara 11, Alipiev 14. All.: Dell’Agnello.

GIVOVA: Walker 15, Chiera 3, Iannuzzi 2, Nobili 5, Gentile 15, Allen 14, Italiano, Mascolo 22, Bartoli, Caroti 4. All.: Vitucci.

PARZIALI: 16-32, 43-49, 61-66