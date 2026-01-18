Basket A2, Dole sconfitta dopo otto risultati utili

Al Flaminio la Ferraroni JuVi Cremona centra la terza vittoria di fila dopo quelle con Brindisi e Forlì mantenendo il vantaggio per gran parte del match

Dopo otto successi di fila, la Dole Rimini incappa in una sconfitta: al Flaminio la Ferraroni JuVi Cremona centra la terza vittoria di fila dopo quelle con Brindisi e Forlì mantenendo il vantaggio per gran parte del match e conquistando i due punti (69-81 il finale). Decisivi Garrett (24 punti con 4/7 da tre) e Bortolin (14), con Barbante, Allinei e Vecchiola in doppia cifra. Per una Rimini che paga le cattive percentuali (34% dal campo), losing effort di Alipiev (20 punti e 7 rimbalzi), Marini (14 con 7 assist), Camara (14+10 rimbalzi) e Denegri (11).



La Dole comincia con Denegri e Marini nelle guardie, le ali sono Leardini e Alipiev con Camara sotto le plance; Allen, Garrett, Allinei, Bartoli e Bortolin sul parquet per Cremona. Sono gli ospiti a partire meglio con Allinei e Garrett, la risposta di Rbr è affidata ai liberi di Alipiev, Leardini e Camara. L’appoggio di Bortolin vale il 6-12 ospite e primo timeout riminese al 4’. Due triple di Alipiev e Marini sbloccano dal campo la Dole, ma gli oroamaranto trovano un controparziale per restare a +7 (12-19). La Ferraroni resta in controllo negli ultimi minuti del primo quarto, trovando anche un gioco da quattro di Barbante per il 20-29 del 10’.



La Dole si affida alle soluzioni perimetrali: prima Simioni poi, dopo tre tentativi di squadra sbagliati, Denegri vanno a segno dall’arco, per il nuovo -3 (26-29) e il minuto ospite al 12’. Allen con quattro punti in fila chiude l’8-0 riminese, risponde Alipiev da distanza siderale e i biancorossi restano a un possesso di distanza. Segnano Marini e Garrett, ma è ancora Alipiev, da tre, a regalare il primo vantaggio di serata alla Dole (36-35), subito cancellato da una tripla del solito numero 30: arriva il secondo timeout biancorosso al 18’ (37-38). È botta e risposta con Alipiev (13) e Garrett (11) protagonisti: di Allinei (tripla) e Marini (2/2) gli ultimi punti del quarto, e si torna negli spogliatoi sul 41-43.



Bartoli e Bortolin da una parte, Denegri e Camara dall’altra ma a condurre è sempre la JuVi che torna di nuovo a +8 con una penetrazione di Garrett: la panchina riminese ferma il gioco al 24’ (46-54). Alipiev e Marini riportano a contatto la Dole (51-55) e a chiamare timeout poco più di due minuti dopo è Bechi, con i suoi che rispondono bene arrivando in doppia cifra di vantaggio (53-63): la Dole non si scompone e con Alipiev, Denegri e Pollone torna a un possesso di distanza; con dieci minuti da giocare, il tabellone dice 60-63.



Garrett apre il quarto con due triple e un tecnico, e la partita si innervosisce: Cremona torna a +10 (61-71) ed è secondo timeout Dole al 32’. Rimini non segna più, e Cremona allunga con Vecchiola e Barbante: ci vuole Camara per togliere il tappo dal canestro riminese, restando comunque a -13. Spende anche l’ultimo timeout Rimini al 36’ (63-76), uscendone con due schiacciate (Camara e Alipiev) per il -9 e controtimeout cremonese. Garrett segna un’altra tripla e chiude, di fatto, il match: gli ultimi minuti sono un tentativo disperato di rimonta, ma non c’è più niente da fare. Vince Cremona, 69-81.

IL TABELLINO

Dole Basket Rimini - Ferraroni JuVi Cremona 69-81



DOLE: Leardini 2, Tomassini 1, Ronci, Denegri 11, Sankare, Marini 14, Pollone 2, Georgescu, Della Chiesa, Simioni 5, Camara 14, Alipiev 20. All.: Dell’Agnello.



FERRARONI: Allen 8, Panni, Di Croce, Del Cadia, Fiodo, La Torre, Barbante 10, Allinei 10, Vecchiola 10, Garrett 24, Bartoli 5, Bortolin 14. All.: Bechi.

PARZIALI: 20-29, 41-43, 60-63