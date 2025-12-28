Basket A2, Dole senza la coppia Usa domina Pistoia (95-69)

Per Rbr è la sesta vittoria consecutiva, agganciata la vetta della classifica e candelina sulla torta viene conquistato il pass per partecipare alla prossima Coppa Italia

Una Dole Rimini irresistibile confeziona la domenica perfetta. E lo fa in quella che doveva essere la partita più complicata, complice l’assenza in contemporanea dei due americani Robinson e Ogden. I biancorossi guidati dalla sapienza di coach Sandro Dell’Agnello fanno scudo e si trasformano in gladiatori: tutti i giocatori mettono il loro mattoncino, solidi, compatti, con gerarchie chiare, con un’energia in grado ad annichilire i mal capitati ospiti. Il bottino questa volta è davvero pieno: per Rbr è la sesta vittoria consecutiva, agganciata la vetta della classifica e candelina sulla torta viene conquistato il pass per partecipare alla prossima Coppa Italia.

Per lunghi tratti del match la Dole è strabordante, a tal punto da toccare anche il +26 (85-59) come massimo vantaggio. E’ una Rimini “operaia” talmente bella da far impressione: Sankarè lottatore da quintetto, Pollone in striscia al tiro, Leardini sempre più solido. Senza contare la continuità delle stelle. Al 40’ Rbr chiude con 6 uomini in doppia cifra in un clima di euforia generale.

Con l’infortunio di Ogden, mischia le carte coach Dell’Agnello e in quintetto con Denegri, Marini, Pollone e Camara c’è Sankarè nel ruolo di ala grande. Sacripanti risponde con Saccaggi, Johnson, Knight, Alessandrini e Magro. La apre Sankarè, poi l’ex di turno Johnson ne segna quattro in fila (2-4). Magro per il 2-6 ospite. Ma Marini fa valere il suo fisico, segna sei punti contro la difesa di Johnson ed è perfetto equilibrio 8 pari. Nella parte centrale del quarto Rimini inizia a carburare: dopo il 2+1 di Camara, Denegri infila 5 punti in fila e Rbr scappa 19-11. Il vantaggio resta immutato col trascorrere dei minuti grazie alla tripla di Sankarè del 25-17, che a energia e rimbalzi aggiunge anche punti a referto. Il quarto si chiude con la tripla di Johnson per il 25-20.

Si ricomincia con il +7 Dole (27-20) a firma Marini. Zanotti segna 5 punti in un amen fino al -4 (29-25), ma Rbr continua a trovare ottime soluzioni pur in una situazione di emergenza con tutti i giocatori coinvolti: 31-25 Simioni e Marini che allunga sul +8 (35-27). Gli ospiti sono sempre costretti a inseguire: le fiammate di Johnson non bastano, Saccaggi con il 2+1 osa al massimo fino al 37-34. In finale di quarto Rbr piazza un parziale “operaio” di 8-0 andando negli spogliatoi sul massimo vantaggio di 11 punti (45-34). In queste azioni si registrano due belle schiacciate con Camara e Simioni. Rbr all’intervallo domina a rimbalzo 24-13, con Sankarè già a quota 9.

In avvio di secondo tempo la Dole piazza un parziale mostruoso di 12-2 e a 6’19 si ritrova sul +21 (57-36) con un’energia che annichilisce l’Estra. L’orchestra di coach Dell’Agnello suona con tutti i suoi effettivi: Denegri, Pollone, Marini e Camara tutti a referto a ruota. Il massimo vantaggio nella terza frazione raggiunge anche il +22 (64-42) grazie alla tripla di Simioni a 4’25. Spinta da capitan Saccaggi, l’Estra ha una reazione d’orgoglio: contro parziale di 8-0 che riporta i pistoiesi fino al -14 (64-50). Ma Rbr ben presto torna a macinare solide certezze: altro break di 8-0 e in una manciata di minuti Rimini si ritrova ancora sopra di 22 (72-50) con due belle triple anche di Simioni. Saccaggi prova a dare una scossa ai suoi, ma il tabellone del Flaminio al 30’ è ancora sul +15 (72-57).

E’ tempo di affondo finale per la Dole, nei primi minuti dell’ultima frazione. I biancorossi sono come un computer e giocano in scioltezza: ancora un parziale di 10-0 e questa volta il gap si dilata fino al +25 (82-57) dopo una magata di Marini che sale a 22 punti personali. Nel frattempo Rbr si coccola anche Luca Pollone autore di due bei canestri. Ancora Pollone sigla il +26 (85-59). Nel finale coach Dell’Agnello concede minuti in campo anche ai giovani Ronci (che fa canestro) e Della Chiesa. Il Flaminio vive una notte magica, al cospetto di una Estra in evidente difficoltà. Termina 95-69.

IL TABELLINO

Dole Basket Rimini – Estra Pistoia 95-69

DOLE: Leardini 8, Tomassini 11, Ronci 2, Denegri 12, Sankarè 7, Marini 22, Pollone 11, Della Chiesa, Simioni 10, Camara 12. All.: Dell’Agnello.

ESTRA: Gallo, Stoch, Alessandrini 2, Dellosto 8, Campogrande, Knight 9, Pinelli, Saccaggi 16, Magro 4, Johnson 20, Zanotti 10. All.: Sacripanti.

PARZIALI: 25-20, 45-34, 72-57