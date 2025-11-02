Basket A2, Dole traffita dalla Libertas nello sprint finale (84-83)

Sul +1 della squadra labronica non entra il tiro decisivo e a festeggiare sono i padroni di casa. Non bastano ai biancorossi i 18 di Denegri e i 15 a testa di Tomassini e Marini

Cade solo nel finale la Dole Rimini, che pur orfana di Robinson e Leardini gioca alla pari della Libertas Livorno per tutti i quaranta minuti, rimonta dal -8 di fine terzo quarto e arriva ad avere l’ultimo possesso di un match combattuto fino all’ultimo secondo. Non bastano ai biancorossi i 18 di Denegri e i 15 a testa di Tomassini e Marini (anche 7 rimbalzi), mentre Ogden sfiora la doppia doppia (13+9) e Pollone dice 11. Livorno vince trascinata da Woodson (27) e porta in doppia cifra anche Tozzi e Valentini (13 a testa), Tiby (12) e Filoni (11).

Valentini, Woodson, Piccoli, Tiby e Possamai in campo dal 1’ per la Libertas, mentre coach Dell’Agnello sceglie Denegri in regia con Marini e Pollone a completare il pacchetto esterni e Ogden e Simioni nei lunghi. Proprio Simioni e Marini da una parte, Valentini e Possamai dall’altra per i primi punti di un match che prosegue in grande equilibrio nei primi 5’; la Dole parte subito a zona, costringendo gli amaranto a tiri difficili e palle perse, e la schiacciata in contropiede di Ogden convince coach Diana a spendere il primo timeout al 6’ (8-12). Si segna pochissimo per un paio di minuti, con i soli Tiby e Marini a mantenere invariato lo scarto, poi Tomassini in lunetta e Denegri in area portano a +8 la Dole: i padroni di casa accorciano con la tripla di Woodson, poi sbagliano l’ultimo tiro del quarto e lasciano il punteggio sul 13-18.

Gli amaranto cominciano benissimo, con una palla recuperata sulla rimessa e due facili punti di Filoni, che con altri due fa -1 ed apre il coperchio sui due canestri: triple per Ogden, Valentini e Denegri, segnano anche Tozzi e Piccoli, sullo scadere dei 24”, per un breve vantaggio livornese (25-24) cancellato dalla tripla di Simioni e da un 2/2 di un Denegri già in doppia cifra. Chiama minuto anche Rimini al 15’ (25-29), restando avanti con Marini (tripla) che risponde ai liberi di Tiby. I biancorossi continuano a zona, ma un canestro facilissimo di Woodson non piace a coach Dell’Agnello che ferma nuovamente il gioco neanche due minuti dopo (29-32 al 17’) trovando la risposta con Ogden (2/2). La partita non ha padrone: la Bi.Emme trova un 8-2 con le triple di Tiby e Woodson riportandosi in vantaggio, e sfrutta i rimbalzi d’attacco per regalarsi possessi aggiuntivi, mentre Rimini difende forte e va in lunetta con Pollone (2/2) per tornare negli spogliatoi ancora in vantaggio, 38-39.

I primi canestri biancorossi del secondo tempo sono triple, firmate da Ogden e Simioni, mentre Livorno si affida a Possamai, Valentini e Simioni per restare a -1 (44-45) prima di un’altra bomba di Pollone. Si alzano i ritmi in un match che prosegue piuttosto spedito, con i canestri di Tiby, Marini e Woodson a susseguirsi colpo su colpo; segna ancora Filoni e al 28’ è 51-50: il sorpasso toscano vuol dire primo timeout ospite, ma vanno ancora a segno Tiby e Woodson con le triple del +7. La Bi.Emme tocca il nuovo massimo vantaggio (60-52), poi Woodson in area risponde alla tripla di Pollone e chiude la terza frazione sul 62-55.

Il quarto periodo comincia nel segno di Giovanni Tomassini: il capitano biancorosso trova sei punti in fila, dalla media e con un gioco da quattro, per il -1, ma Tozzi e Filoni restituiscono il parziale di 6-0 ristabilendo il divario sul 68-61. Rimini resta in partita mentre i padroni di casa sbagliano poco: Tiby e Tomassini scambiano triple, Simioni si fa sentire in area e va in lunetta Ogden per riportare la Dole a un possesso di distanza sul 72-69, punteggio con cui arriva il minuto di riposo chiamato dagli amaranto al 36’. Marini pareggia con l’and one, fa lo stesso due volte Denegri dopo un 3/3 di Woodson e un appoggio di Valentini, ma la Libertas si è sbloccata e resta in vantaggio (79-77): ci vuole un’altra tripla di Tomassini per riportare avanti la Dole e allora è timeout Diana al 39’ (79-80). Tomassini fa 1/2, poi la difesa biancorossa è perfetta: Valentini, però, è più bravo, e trova la tripla dell’82-81, obbligando gli ospiti al minuto. La Dole ne esce con un gran canestro di Marini, dopo il timeout livornese a 28” dalla fine arriva il canestro di Woodson per il +1. Anche coach Dell’Agnello ferma il tempo, e disegna l’ultimo gioco per i suoi, ma il tiro decisivo non entra e a festeggiare sono i padroni di casa: 84-83 il finale.

IL TABELLINO

Bi.Emme Service Libertas Livorno - Dole Basket Rimini 84-83

BI.EMME SERVICE: Woodson 27, Tiby 12, Valentini 13, Fantoni, Gubinelli, Tozzi 13, Filloy, Piccoli 3, Pacitto, Possamai 5, Filoni 11. All.: Diana.

DOLE: Leardini, Tomassini 15, Denegri 18, Sankare 2, Marini 15, Ogden 13, Pollone 11, Georgescu, Della Chiesa, Simioni 7, Camara 2. All.: Dell’Agnello.

PARZIALI: 13-18, 38-39, 62-55