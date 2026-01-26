Basket A2, Dole: ufficializzato il play Stefano Saccoccia

Classe 2006, proviene dalla Guerri Napoli. A Rimini vestirà la canotta numero 1

Rbr è felice di comunicare di aver raggiunto un accordo con Stefano Saccoccia, proveniente dalla Guerri Napoli (serie A). Pontino, nato il 23 giugno 2006, Saccoccia è un playmaker di 178 centimetri per 75 chili, dotato di grande carattere malgrado la giovane età e capace tanto di creare per i compagni quanto di concludere le azioni. A Rimini vestirà la canotta numero 1.

La carriera di Saccoccia comincia nella sua città natale: con la SMG Latina, disputa i campionati giovanili d'Eccellenza, realizzando 18 punti di media e sfiorando i 20 nell'Under 19 Gold, giocata a meno di 16 anni di età. Le prestazioni gli valgono la chiamata di Napoli: all'ombra del Vesuvio, Saccoccia partecipa ai campionati giovanili e alla Serie C Silver, venendo aggregato anche alla prima squadra.

Nella stagione 2023/24, oltre all'esordio nel massimo campionato, arriva anche l'esperienza europea dell'Adidas Next Generation Tournament, chiuso ad oltre 20 punti di media in 4 gare con la maglia di Venezia, mentre nella scorsa annata sono 18 le presenze nel massimo campionato, con 1,2 punti realizzati in poco più di 3' di utilizzo medio. Nella prima parte di questa stagione, Saccoccia ha partecipato con la maglia di Napoli al concentramento veronese di NextGen Cup, dove con 30,7 punti di media (segnando con il 38% dall'arco e il 49% da due) ha vinto il titolo di top scorer della prima tappa.

C'è anche la Nazionale nel curriculum di Saccoccia: con gli Azzurri dell'Under 16 ha partecipato al prestigioso torneo di Iscar nel 2021, e nel 2024 è stato convocato da coach Marco Sodini per gli Europei Under 18, chiusi dall'Italia al nono posto.

Queste le parole del direttore tecnico di Rbr, Alessandro Bolognesi: "Stefano va ad aggiungersi al nostro reparto esterni. E' un ragazzo di 19 anni, però con delle sfumature che in campo lo rendono già maturo. E' un giocatore molto scaltro e sveglio, dal punto di vista tecnico ha estro e un ottimo primo passo. E' da anni che si allena in una squadra di serie A1 di ottimo livello, arriverà per aiutarci, per fornirci freschezza e un valido aiuto nell'allungare le rotazioni".