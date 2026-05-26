Basket A2, Dole vince gara3 di semifinale: 2-1 su Cividale

Il successo grazie ad una percentuale da tre punti quasi irreale (17/32, 53%). Rimini ha condotto per buona parte del match toccando anche il +20.

Una Dole Rimini in formato NBA conquista gara 3 e si porta avanti 2-1 nella serie di semifinale. I biancorossi superano 83-66 la UEB Gesteco Cividale grazie ad una percentuale da tre punti quasi irreale (17/32, 53%), conducendo per buona parte del match (33 minuti in vantaggio) dopo un inizio non facilissimo e toccando anche il +20.

Top scorer dell’incontro Davide Denegri, con 17 punti (5/6 da tre), 7 assist e 5 rimbalzi; per una Dole che distribuisce ben 21 assist e vince anche la lotta a rimbalzo (42-35), in doppia cifra anche Porter, Simioni (11 a testa) e Alipiev (10) con Sankare che chiude a 8+13 rimbalzi. Per Cividale, che registra ancora l’assenza di Freeman, 16 di Redivo, 13 di Marangon e 11 di Ferrari.

Quintetto ormai abituale per la Dole, con Denegri, Marini, Alipiev, Leardini e Camara; anche coach Pillastrini, come in gara 2, sceglie Redivo, Cesana, Marangon, Ferrari e Berti. Il match parte contratto, 7-6 dopo 4’, poi Cividale si sblocca: parziale di 6-0 e la panchina riminese corre subito ai ripari con il primo timeout al 6’ (7-12). La Dole torna bene in campo, pareggiando con Sankare e Simioni e poi sorpassando ancora una volta dall’arco, con Pollone e due bombe di Tomassini. Per Cividale, ispirati Costi (5) e Ferrari (6), ma è un libero di Porter a segnare l’ultimo punto della prima frazione, che la Dole chiude avanti di un possesso (22-19) con un perfetto 5/5 dall’arco.

È un’altra tripla biancorossa, Simioni a segno, a sbloccare il secondo quarto: 25-19 e timeout friulano al 12’, ma la sostanza non cambia, perché la Dole difende bene ed il numero 27 trova la terza tripla di serata, imitato subito da Denegri che porta Rimini avanti in doppia cifra (31-19) e costringe ad una nuova interruzione Pillastrini al 14’. A chiudere il parziale (12-0) è Rota, con la Gesteco che dopo oltre 4’ segna il primo canestro del quarto, ma i padroni di casa vogliono restare a distanza, e con altre due triple toccano il +16 (44-28) mentre Cividale si affida alle soluzioni interne di Redivo e Ferrari. Ora i biancorossi sono in ritmo, e anche le soluzioni forzate (Alipiev da tre) trovano il fondo della retina: +16 al 20’ con coach Dell’Agnello che chiama timeout. Con 28” da giocare, c’è tempo per un tiro a testa, ma nessuno trova il fondo della retina: all’intervallo, la Dole conduce 49-33 con 12/16 dai 6,75.

Rimini riprende da dove aveva iniziato, con la tripla di Denegri, e apre con un 7-3 di parziale che significa +20 (56-36), mentre per Cividale è Marangon a trovare due triple. Si sblocca anche Redivo, 10 punti in metà quarto e migliore dei suoi a quota 16, mentre Rbr perde qualche pallone di troppo ma resta precisa dall’arco con Denegri per restare a distanza (66-49): al 28’ arriva la prima interruzione ad opera della panchina gialloblù. Anche Cividale, ora, colpisce dalla lunga distanza: Marangon e Redivo sono gli unici terminali offensivi per quasi 9’, poi un alley oop concluso da Berti riporta la Gesteco a -12 (66-54) e anche Rimini chiama timeout al 29'. Il vantaggio biancorosso si assottiglia ulteriormente, con la Gesteco a toccare il -10 prima del 2/2 di Sankare che ferma il punteggio sul 68-56 al 30’.

Con il gioco molto spezzato, si segna poco nei primi minuti del quarto quarto: in lunetta vanno Rota (0/2) e Tomassini (1/2). Con il punteggio sul 69-56, un fallo antisportivo su Sankare porta, erroneamente, in lunetta il capitano biancorosso: dopo la revisione, il 2/2 viene annullato e la rimessa passa a Cividale; poco male, perché i padroni di casa piazzano un 5-0 (Marini e Porter) riportandosi in un amen a +18 (74-56), con timeout obbligato per la Gesteco al 34’. La Dole ne esce bene, con Sankare che ruba palla e schiaccia in contropiede il +20, rispondendo poi colpo su colpo ai tentativi di rimonta friulani. Il finale è di gestione, con le squadre già concentrate sulla gara 4 di giovedì. Finisce 83-66.

Info biglietti: termina a mezzanotte la prelazione per gara 4 di giovedì 28 maggio (ore 20:45). Da domani (mercoledì 27) la vendita libera su tutti i posti ancora disponibili. Tutte le info sul sito di Rbr: https://tinyurl.com/Info-G4-Cividale

IL TABELLINO

Dole Basket Rimini - UEB Gesteco Cividale 83-66

DOLE: Porter 11, Leardini, Saccoccia, Tomassini 7, Denegri 17, Sankare 8, Marini 9, Pollone 6, Georgescu, Simioni 11, Camara 4, Alipiev 10. All.: Dell’Agnello.

UEB GESTECO: Redivo 16, Ferrari 11, Rota 8, Norbedo, Costi 7, Campogrande, Marangon 13, Devetta, Gozo, Berti 4, Freeman, Cesana 7. All.: Pillastrini.

PARZIALI: 22-19, 49-33, 68-56