Basket A2, Dole vincente a Pistoia (84-90)

La partita si decide nell'ultima frazione. Per Rbr la premiata coppia Marini+Denegri vale questa volta un bottino di 40 punti, 20 a testa

La Dole Rimini si concede il bis e prosegue nella sua corsa verso i playoff. Dopo la vittoria casalinga contro la Gemini Mestre, i ragazzi di coach Dell’Agnello si impongono anche nel turno infrasettimanale (35esima giornata) sul rettangolo dell’Estra Pistoia con il risultato di 90-84.

Partita sempre in bilico, con le squadre sempre abbastanza in contatto, alla fine la Dole scappa al massimo fino al +10 (78-88) per non rischiare poi nulla nei minuti finali. I biancorossi ritrovano sul parquet per qualche minuto Leardini, mentre Zahir Porter fa capolino in panchina in borghese in vista dell’esordio atteso la prossima domenica al Flaminio.

Per Rbr la premiata coppia Marini+Denegri vale questa volta un bottino di 40 punti, 20 a testa. In doppia cifra anche Alipiev con 14. Per l’Estra a nulla servono i 20 punti di Anderson e i 19 del neo arrivato Alajiki. Da segnalare una buona presenza di tifosi riminesi, nonostante l’appuntamento di mercoledì sera.

C’è Alajiki da ala nel quintetto dell’Estra con Saccaggi, Gallo, Anderson sugli esterni e Zanotti centro. Per coach Dell’Agnello cinque standard con Denegri, Marini, Pollone, Alipiev e Camara. Parte bene Rimini con Camara (0-2) e Marini (2-5). Rbr avanti 4-10 ancora con Marini, poi i toscani trovano le contromisure: 7-10 con i primi punti di Alajiki. Camara dai liberi dice 7-12, poi è Pistoia a osare: parziale mostruoso di 15-0 con la Dole che si ritrova a rincorrere. E’ Anderson a suonare la carica, con tre triple in fila per il 16-12 a 3’11. Il vantaggio dell’Estra si eleva +10 (22-12) e +11 (25-14) entrambe le volte con Stefanini. Saccoccia chiude il quarto con la tripla del 25-17. Al 10’ Dole tira con 2/8 da due, 3/10 da tre ed è sotto a rimbalzo 14-9.

Cresce la Dole nella seconda frazione. Nella prima parte del quarto i biancorossi rosicchiano: lo fanno con Sankare 25-19, poi con Marini da tre 27-23 e Alipiev per il -3 (28-25). Il match torna a 7’20 sui binari dell’assoluto equilibrio: c’è la tripla di Pollone sul 28 pari. Rimini passa avanti nella seconda parte di periodo: dopo il 30-31 di Alipiev, la squadra di coach Dell’Agnello arriva al massimo a +5 (37-42) con Denegri. Nel finale di primo tempo Anderson torna a martellare da tre per il -2 (40-42) e Saccaggi dai liberi riporta tutto in equilibrio 42-42. E’ una penetrazione di Denegri a consentire a Rbr di chiudere al 20’ avanti di due lunghezze (42-44). Anderson va negli spogliatoi con 12 punti (4/8 da tre), per i romagnoli Denegri e Marini entrambi a quota 10.

Ripresa di continuo botta e risposta, senza una squadra padrona della cronologia. Rimini cerca sempre di tenere il naso avanti: 48-49 con Alipiev, 52-54 ancora con la schiacciata del bulgaro, poi 54-56 sempre con Ivan. Al 25’ è perfetta parità 56-56 dopo i liberi di Zanotti. Ora la Dole prova a scappare: +5 (56-61) di Camara, che diventa +6 (58-64) dopo la tripla di tabella di Denegri. Nel finale di terza frazione i riminesi toccano anche il +7 (62-69) con il punto esclamativo di capitan Tomassini dalla lunga. Sullo scadere di tempo Anderson va però a infilare la tripla che tiene in vita l’Estra, 65-69 al 30’.

Ultimi 10’ con un canestro di Flauto che vale ancora il -2 (69-71) dei padroni di casa. Ma la Dole gestisce, seppure non con ampio margine: Saccoccia segna quattro punti in fila fino al +6 (69-75). Il vantaggio si incrementa a +8 (72-80) con l’autografo di Marini e il momentaneo massimo vantaggio si registra sul +9 (76-85) con la tripla di Tomassini a 4’36. Sul 78-85 Tomassini perde una palla velenosa, ma dalla parte opposta Anderson non ne approfitta con un errore da tre. Denegri invece non perdona, con la Dole che sul +10 (78-88) inizia a sentire il sapore della vittoria. Nel finale i riminesi non rischiano nulla e amministrano fino all’84-90 con cui Rbr espugna il parquet di Pistoia.

IL TABELLINO

Estra Pistoia – Dole Rimini 84-90

ESTRA: Stefanini 13, Gallo, Dellosto, Ciocca, Flauto 2, Saccaggi 2, Magro 12, Anderson 20, Zanotti 16, Alajiki 19. All.: Strobl.

DOLE: Leardini, Saccoccia 9, Tomassini 6, Denegri 20, Sankare 5, Marini 20, Pollone 3, Simioni 7, Camara 6, Alipiev 14. All.: Dell’Agnello.

PARZIALI: 25-17, 42-44, 65-69