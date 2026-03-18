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Basket A2, Fortitudo-Dole: la vendita dei biglietti

Si gioca sabato 21 alle ore 20,30 al PalaDozza. Non c'è la vendita on line

A cura di Stefano Ferri Stefano Ferri
18 marzo 2026 15:02
Basket A2, Fortitudo-Dole: la vendita dei biglietti -
Rimini
Sport
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Dopo la vittoria della Coppa Italia, ricomincia il campionato della Dole Rimini: subito un impegno importante per i biancorossi, attesi dal derby del PalaDozza con la Flats Service Fortitudo Bologna. Palla a due alle ore 20:30 di sabato 21 marzo.

Di seguito tutte le informazioni per l'acquisto dei biglietti:

La trasferta viene organizzata in pullman: la partenza è prevista per sabato 21 marzo alle 17:30 dal parcheggio della Polisportiva Stella (via Abruzzo angolo via Fantoni).

I prezzi:

  • Pullman + biglietto per la partita: 35€ (pagamento in contanti)

Dove prenotare il biglietto:

  • Mercoledì e giovedì in sede: orario continuato fino alle 16:00;

  • Alla Bodeguita del Barrio al Flaminio, dalle 18:00 alle 19:30.

Non sarà attivata la vendita online.

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