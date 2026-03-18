Basket A2, Fortitudo-Dole: la vendita dei biglietti
Si gioca sabato 21 alle ore 20,30 al PalaDozza. Non c'è la vendita on line
Dopo la vittoria della Coppa Italia, ricomincia il campionato della Dole Rimini: subito un impegno importante per i biancorossi, attesi dal derby del PalaDozza con la Flats Service Fortitudo Bologna. Palla a due alle ore 20:30 di sabato 21 marzo.
Di seguito tutte le informazioni per l'acquisto dei biglietti:
La trasferta viene organizzata in pullman: la partenza è prevista per sabato 21 marzo alle 17:30 dal parcheggio della Polisportiva Stella (via Abruzzo angolo via Fantoni).
I prezzi:
Pullman + biglietto per la partita: 35€ (pagamento in contanti)
Dove prenotare il biglietto:
Mercoledì e giovedì in sede: orario continuato fino alle 16:00;
Alla Bodeguita del Barrio al Flaminio, dalle 18:00 alle 19:30.
Non sarà attivata la vendita online.