Basket A2, Gora Camara resta a RivieraBanca

Nella sua prima stagione a Rimini ha saputo farsi apprezzare da tutti gli appassionati per la sua energia e le sue giocate da highlights

Rbr continua a volare ad alta quot : la Rivierabanca Rimini è felice di annunciare cheGora Camara indosserà i colori biancorossi anche nella stagione 2025/26 .



Centro senegalese (nato a Dakar il 12 aprile 2001 ) ma di formazione sportiva italiana, Camara è reduce dalla prima stagione a Rimini, nella quale ha saputo farsi apprezzare da tutti gli appassionati per la sua energia e le sue giocate da highlights . Il numero 29 ha segnato 9,7 punti e raccolto 5,6 rimbalzi in uscita, dimostrando un'ottima efficienza al tiro (64%).



“Sono veramente contento di fare ancora parte del progetto e di giocare a Rimini, che per me è come una seconda casa”, spiega Camara . "Sono arrivato per giocare e alla fine ho trovato una seconda famiglia e dei tifosi formidabili che non riescono a descrivere una parole. L'anno scorso è stato difficile e lo sarà anche il prossimo, ma noi saremo sempre pronti a combattere insieme a un Flaminio pieno di entusiasmo, e non vedo l'ora di tornare!".