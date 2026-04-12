Basket A2, hurrà Dole con Porter nel motore (89-75)

Battuta la Wegreenit Urania Milano dell’ex Ursulo D’Almeida. Dopo un primo tempo sofferto, i biancorossi allungano fino al +14 finale

La Dole Basket Rimini festeggia l’esordio in biancorosso del neoarrivo Zahir Porter con una vittoria in crescendo contro la Wegreenit Urania Milano dell’ex Ursulo D’Almeida. Match complesso quello vinto dai romagnoli che, dopo un primo tempo sofferto, prendono gradualmente le misure alla formazione ospite e allungano progressivamente fino al +14 finale. Rimini soffre a rimbalzo (45 a 37 per la Wegreenit), ma tira meglio da tre punti (35% contro il 25%) e sfrutta al meglio l’ottima prestazione di Pierpaolo Marini (21 punti, con 7/11 al tiro) e di Assane Sankare (13 punti e 9 rimbalzi), rendendo vani i 22 punti di Morse (con 7/12 al tiro, accompagnati da 9 rimbalzi).

Coach Dell’Agnello parte con Leardini, Alipiev, Denegri, Marini e Camara nello starting five; risponde Milano con Morse, D’Almeida, Cavallero, Amato e Gentile. La Wegreenit parte forte trainata da Gentile, Morse e Amato (2-8). Intanto, con 6’ da giocare esordisce Zahir Porter che, dopo un primo errore, realizza subito la tripla dell’8-10. Milano recupera molti rimbalzi e guadagna numerosi tiri liberi, ma Rimini non molla e dopo i liberi di Porter è perfetta parità sul 15-15. Da segnalare l’ottimo impatto di Sankare, con una Dole però troppo distratta. Milano chiude il quarto sul 19-24 dopo l’appoggio a fil di sirena di Cavallero.

Lupusor realizza subito quattro punti che valgono il 19-28, massimo vantaggio ospite, poi ritoccato da Morse sul 22-32. Un 5-0 di Rimini targato Alipiev (schiacciata) e Denegri (tripla) riporta la Dole a contatto sul 27-32. Sabatini e Morgillo spingono la Wegreenit al +8 (29-37) prima che un libero di Camara e una tripla in transizione di Tomassini costringano coach Cardani al time-out (33-37) con 3’ da giocare. Marini accorcia ulteriormente sul 36-37, ma gli ospiti riallungano prontamente con la tripla di Cavallero e i liberi di Amato (37-42). Porter realizza il -3, ma Gentile risponde con un difficile jumper: 39-44, punteggio con cui le squadre vanno a riposo.

Il secondo tempo si apre con un 8-1 riminese che vale il sorpasso (47-45, con poco più di 7’ da giocare), Milano risponde con due tiri liberi di Lupusor, seguiti da sei punti di un ispiratissimo Marini (53-47, con annesso time-out di coach Cardani). Gli ospiti restano a contatto con tre punti di Morse (55-50), prima che Tomassini realizzi la tripla del 58-50. La Wegreenit sfrutta la situazione di bonus della Dole e con una significativa serie di tiri liberi si riporta sul -2 (60-58, a 2’ dalla fine del periodo). Rimini risponde giocando di squadra e con Simioni, Saccoccia e Sankare confeziona il 6-0 che vale il nuovo +8 (66-58, con un altro time-out di Milano). Il punteggio non cambia: la terza frazione si chiude con un parziale di 27-14 a favore dei padroni di casa.

L’ultimo periodo di gioco si apre con il canestro di Cavallero che vale il -6 Milano, seguito da due liberi di Porter, dal jumper di Morse e dall’entrata di Marini (70-62, con 8’ da giocare). La Dole tocca la doppia cifra di vantaggio dopo un appoggio di Sankare (72-62). Milano non molla e Morse realizza il gioco da tre punti che riporta gli ospiti al -8 (75-67, con poco più di 5’ da giocare). Rimini però è ispirata e, trascinata da un Flaminio frastornante, vola sul 79-67 con la schiacciata di Sankare. Dopo il time-out di coach Cardani e la tripla di Sabatini, Gentile viene espulso a seguito del quinto fallo e della conseguente reazione violenta e Rimini scappa sul +12 (84-72) dopo i liberi di Camara. A chiuderla è ancora il centro senegalese con il canestro dell’86-75, prima che Denegri piazzi il nuovo massimo vantaggio riminese sull’89-75, punteggio con cui si chiude il match. Rimini vince e continua a inseguire l’obiettivo dei playoff diretti.

IL TABELLINO

Dole Rimini - Wegreenit Urania Milano 89-75

DOLE: Leardini, Porter 12, Saccoccia 4, Tomassini 6, Denegri 13, Sankare 13, Marini 21, Pollone, Georgescu, Simioni 5, Camara 13, Alipiev 2. All.: Dell’Agne.

WEGREENIT: Calvio, Gentile 14, Amato 9, Lupusor 11, Rashed, D'Almeida 1, Morse 22, Cavallero 7, Morgillo 4, Sabatini 7. All.: Cardani.

PARZIALI: 19-24, 39-44, 66-58