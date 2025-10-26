Basket A2, la Dole domina il derby con la Vuelle (86-65)

Sono ben sei i giocatori in doppia cifra nel roster riminese guidato dai 14 punti di un sempre più positivo Alessandro Simioni

E' una prova di forza la prima vittoria casalinga della Dole Rimini, che brilla per quaranta minuti contro la Victoria Libertas Pesaro e vince meritatamente con il punteggio finale di 86-65. Sono ben sei i giocatori in doppia cifra nel roster riminese guidato dai 14 punti di un sempre più positivo Alessandro Simioni (migliore della squadra anche per valutazione, 18), dai 12 di Pollone (4/4 da tre) e Robinson, dagli 11 di Ogden e Tomassini e dai 10 di Denegri. Per gli ospiti, privi del playmaker USA Kay Felder, losing effort di Miniotas (16) e Bertini (14).

Coach Dell’Agnello schiera Robinson, Denegri e Marini sugli esterni, con Ogden e Simioni a rappresentare il pacchetto lunghi; Leka risponde con Bucarelli, Tambone, Maretto, De Laurentiis e Miniotas. Denegri apre le contese, Robinson con quattro in fila firma un primo parziale pareggiato dalle triple di Tambone e Miniotas (6-6). Si continua in parità a quota 8, 10 e 15, con Simioni e Tambone sugli scudi. Virginio risponde da tre a un 4-0 di Marini, poi Tomassini (2/2) segna gli ultimi punti del quarto segnando il 21-18 del 10’.

Una tripla di Bertini e due di Pollone accendono il match e il Flaminio; Robinson in lunetta risponde a Bucarelli, poi Denegri colpisce ancora dalla lunga distanza e costringe coach Leka al minuto sul 33-23 Dole del 13’. Rimini resta avanti in doppia cifra, 35-23, 37-26 e 39-27, con i punti di Camara, Robinson e Simioni prima che una tripla del solito Tambone (a quota 11) riporti i suoi a -9 e convinca la panchina romagnola al timeout al 16’ (39-30). L’uscita dal timeout è quasi perfetta: qualche azione interlocutoria fa da preludio a un 9-0 firmato dalle triple di Ogden, Pollone e Tomassini e nuovo timeout VL al 19’ (48-30). Segna solo Miniotas, con l’appoggio del 48-32 a fil di sirena, e le squadre tornano negli spogliatoi.

La Dole torna in campo come ne era uscita, con un 9-0 (tripla e and-one di Simioni e tre punti di Ogden) che vale il +25 (57-32); Pesaro incassa e risponde: controparziale di 7-0 con Bucarelli, Maretto e Miniotas e timeout casalingo al 24’ (57-39). I padroni di casa faticano un po’ in attacco e Pesaro ne approfitta per allungare con Bertini e Tambone il parziale, chiuso a 11-0 da due liberi di Camara. La VL la riapre con la difesa e i punti di Bucarelli (liberi) e Bertini (tripla), ma Rbr non si scompone e rimette distanza tra le parti con un libero di Tomassini (tecnico) e la bomba di Denegri: coach Leka ferma il gioco al 29’ (63-48). È un buon momento per la Dole e per Ogden: in un amen, tripla a segno e rubata con schiacciata, poi viaggi in lunetta per Miniotas e Camara a chiudere il quarto (70-50).

Robinson e Miniotas aprono le danze nella quarta frazione, poi Bucarelli infila un gioco da quattro cancellato dalle triple di Tomassini e Pollone, mentre dai 6,75 va a segno anche Bertini. Le squadre si rispondono colpo su colpo, ma la Dole viaggia ormai sui venti punti di scarto: Miniotas schiaccia rispondendo al jumper di Robinson, Camara fa la voce grossa nel pitturato, poi i ritmi si abbassano: Virginio rompe un digiuno comune di un paio di minuti, Denegri risponde ristabilendo il +21, e c’è spazio anche per il giovane Georgescu, ma non si segna più: l’ultima sirena suona e il Flaminio festeggia la vittoria della Dole, 86-65.

IL TABELLINO

Dole Basket Rimini - Victoria Libertas Pesaro 86-65

DOLE: Leardini, Tomassini 11, Denegri 10, Sankare, Marini 7, Ogden 11, Pollone 12, Georgescu, Della Chiesa, Robinson 12, Simioni 14, Camara 9. All.: Dell’Agnello.

VICTORIA LIBERTAS: Trucchetti 3, Bertini 14, Maretto 2, Sakine, De Laurentiis, Tambone 13, Virginio 5, Bucarelli 10, Miniotas 16, Fainke 2. All.: Leka.

PARZIALI: 21-18, 48-32, 70-50