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Basket A2, la Dole fa suo il derby di gara5 (78-91): è in semifinale

La squadra di Dell'Agnello scappa nel primo tempo e mantiene stretto il vantaggio acquisito. In tre in doppia cifra: Marini, capitan Tomassini e Sankarè

A cura di Stefano Ferri Stefano Ferri
19 maggio 2026 23:46
Basket A2, la Dole fa suo il derby di gara5 (78-91): è in semifinale - Dole in palleggio (Andrea Rachele De Rosa)
Dole in palleggio (Andrea Rachele De Rosa)
Rimini
Sport
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E' una Dole Rimini magica quella andata in scena in una Vitrifrigo Arena con quasi 9000 spettatori (di cui 500 da Rimini in festa): la compagine di coach Dell’Agnello scappa nel primo tempo, mantiene stretto il vantaggio acquisito e supera la Victoria Libertas Pesaro con il punteggio finale di 78-91.

Tre giocatori in doppia cifra per la Dole: comanda un super Marini con 17 punti (+ 5 rimbalzi e 4 assist), seguito da un immenso capitan Tomassini con 15 e infine Sankarè a quota 12, ai quali aggiunge 6 rimbalzi. Dall’altra parte losing effort di Bucarelli (30 punti + 5 assist) e Aromando (19 e 6 rimbalzi).

Per gara 5, confermati i quintetti della quarta sfida: coach Leka sceglie Bucarelli, Tambone, Maretto, Aromando e Miniotas; nella Dole in campo Denegri, Marini, Alipiev, Leardini e Camara. È la Dole a cominciare meglio con due triple di Marini inframmezzate dalla schiacciata di Camara, arrivando anche a +8 con Alipiev. La Vuelle dal canto suo sfrutta un Bucarelli ottimo fin da subito per tornare a contatto, 11-13. Rimini è precisa dall’arco, ancora con Marini e con Simioni, in un quarto dove le difese regalano poco: cinque in fila di Johnson regalano a Pesaro il pareggio a quota 18 prima del canestro di Tomassini, segnalato da due punti, che fissa il punteggio sul 18-20 al 10’.

Pesaro trova il primo vantaggio dell’incontro in apertura di secondo quarto, ma Rimini resta avanti con la tripla del suo capitano: la partita è combattuta, e al 13’ il primo a fermare il gioco è coach Leka (23-25). L’uscita dal timeout è perfetta per una Dole che difende bene e scavalca la doppia cifra di vantaggio la tripla di Leardini ed un alley oop concluso da Sankare con la bimane: 23-36 al 16' e Vuelle costretta a chiamare di nuovo minuto. Anche quando Miniotas chiude a 18-0 il parziale riminese (25-40), la Dole non toglie il piede dall’acceleratore, mantenendo il gap con Sankare e Marini già in doppia cifra. Nell’ultimo minuto, Pollone segna la tripla dall’angolo per il massimo vantaggio sul +18, poi non si segna più: squadre negli spogliatoi con il tabellone che dice 29-47.

A sbloccare l’impasse del primo minuto di secondo tempo è un 2/2 di Camara, mentre per i marchigiani è Bucarelli il principale terminale offensivo. Alipiev scrive il +21 dall’arco, ma un paio di attacchi poco incisivi permettono alla Vuelle di riavvicinarsi (37-54) e al 25’ coach Dell’Agnello sceglie di spendere il timeout. Nessuno riesce a trovare lunghi parziali, con entrambe le squadre che vanno in lunetta ed i padroni di casa che arrivano al -15 (48-63). Dopo la tripla di Simioni, l’ultimo attacco è della Vuelle, che converte alla perfezione l’and one con un Bucarelli stellare e firma il 51-68 di fine terzo quarto.

Sono ancora i canestri nel pitturato a far male a Rimini, che prova a mantenere il distacco con due acrobazie di Porter. Pesaro, però, è entrata in ritmo (parziale di 13-4) e sfrutta anche un tecnico per tornare in singola cifra di distanza (64-72). L’ambiente si fa incandescente, ma la Dole riesce a rimettere tre possessi tra sé e gli avversari costringendo i marchigiani al timeout del 34’ (64-76). La Dole fatica un po’ in attacco, ma prova a stringere in difesa e resistere ai tentativi di rimonta vuellini: alla tripla di Bertini risponde quella di Denegri, poi Tomassini segna da tre il nuovo +11, che è ossigeno per i suoi; Pesaro si rifugia in timeout (71-82 al 38’) e ne esce alla perfezione, con Tambone che segna dall’arco.

È il minuto di Giovanni Tomassini: il capitano s’inventa un canestro in acrobazia, finalizza la palla recuperata che lancia Porter in campo aperto per la schiacciata del +12 e poi la chiude con la tripla dopo tre rimbalzi offensivi riminesi. Gli ultimi 30” sono accesi, ma valgono giusto per le statistiche: Bucarelli scavalca quota 30, poi è festa romagnola. La Dole Rimini vince 78-91 ed è in semifinale. Giovedì gara1 della serie contro la Ueb Gesteco Cividale (alle 20,45).

IL TABELLINO

Victoria Libertas Pesaro - Dole Basket Rimini 78-91

VL PESARO: Trucchetti, Johnson 9, Bertini 3, Maretto 4, De Laurentiis 4, Tambone 7, Virginio, Bucarelli 30, Miniotas 2, Fainke, Aromando 19. All.: Leka.

DOLE: Leardini 6, Porter 8, Saccoccia, Tomassini 15, Denegri 7, Sankare 12, Marini 17, Pollone 3, Simioni 8, Camara 6, Alipiev 9. All.: Dell’Agnello.

PARZIALI: 18-20, 29-47, 51-68

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