Basket A2, la Dole vince l'ultimo l'ultimo match di preseason

Battuta largamente La T Tecnica Gema Montecatini (94-78). Decisivo un ultimo quarto da 20-9 in favore di Rbr, sei uomini in doppia cifra











Si chiude con un successo la preseason della Dole Rimini che, sul campo neutro del PalaVenturi di Zola Predosa, ha la meglio per 94-78 su La T Tecnica Gema Montecatini, futura avversaria dei biancorossi nella prima giornata di campionato che si terrà domenica 27 settembre, alle 18, al PalaTerme.

Decisivo un ultimo quarto da 20-9 in favore di Rbr, che chiude la gara con ben sei uomini in doppia cifra: top scorer è capitan Tomassini con 17 punti (3/5 da tre), seguito da Stephens, Denegri e Marini a quota 13; chiudono il gruppo Bartoli e Simioni, autori rispettivamente di 12 e 10 punti. Dall'altra parte losing effort dei due statunitensi, con Barnett che realizza 24 punti e Harris 17.







Bartoli-Denegri-Marini-Udom-Stephens è il quintetto di partenza di coach Dell'Agnello; Andreazza risponde con Burini-Barnett-Harris-Lupusor-Pellegrino. I primi punti della Dole portano la firma di Marini e Stephens, mentre gli ospiti rimangono a contatto per via dei canestri di Harris e Pellegrino (7-7 al 4'). Lupusor dalla lunetta trova il primo vantaggio dei toscani, capaci addirittura di allungare fino a +5 grazie all'and-one di Barnett e alle triple della coppia Bargnesi-D'Alessandro che, di fatto, annullano i precedenti canestri di Udom, Stephens e Leardini (18-23 al 9'). La T Tecnica Gema continua a caricare di falli la Dole, andando più volte in lunetta, ma è da tre che crea ancora più problemi, volando sul +6 (22-28) di fine primo quarto con il 67% da oltre l'arco (4/6) contro lo 0% (0/7) dei romagnoli.







La seconda frazione di gioco inizia con sei punti consecutivi di Harris che valgono il +12 montecatinese (22-34). Tomassini "fa gol" da fuori area e dà il via a un importante controparziale della Dole che, con la collaborazione di Simioni e Marini, permette a Rimini di accorciare a –3 (31-34 al 14'). Barnett interrompe il buon momento di Rbr realizzando altre due triple, ma la compagine biancorossa non si arrende facilmente e con i liberi sul finale di periodo di Tomassini, arrivati dopo l'appoggio di Lenci, la tripla di Denegri e la schiacciata in contropiede di Bartoli, riduce lo scarto al singolo punto dell'intervallo, 49-50.







È del solito Barnett il primo canestro della seconda parte di gara, anche se dopo nemmeno due minuti Rimini torna davanti nel segno di Simioni e Tomassini. Pellegrino dalla lunetta impatta a quota 54, poi Harris replica al gioco da tre punti di Leardini, ma il primo tentativo di fuga biancorossa avviene grazie alle conclusioni da lontano di Marini e Tomassini. La T Tecnica Gema riesce a recuperare prima sei e poi cinque punti di svantaggio; è allora un positivo Bartoli a consegnare il +5, 74-69, a Dell'Agnello a 10' dal termine.







Nell'ultimo quarto la leadership resta saldamente nelle mani di Tomassini e compagni, con il numero 7 che segna per primo il 76-69, Denegri e Stephens che collezionano l'highlight della giornata con uno splendido alley-oop e la ditta Simioni-Leardini-Marini-Denegri a firmare il +16 (94-78 al 39'). Montecatini non trova più la via del canestro se non con i due americani, decisamente limitati dalla difesa romagnola rispetto ai primi scampoli di gara, i biancorossi si buttano su ogni pallone con energia e determinazione e, senza particolari problemi, allungano fino al 94-78 finale.

Le parole di coach Sandro Dell'Agnello nel postpartita: "Nel complesso siamo soddisfatti: Montecatini ha iniziato prima di noi e ha fatto più amichevoli di noi, quindi va bene così; abbiamo fatto un primo tempo un po' troppo soft per quello che deve essere il nostro standard, anche perché veniamo da una settimana di carico abbastanza pesante, però poi ci siamo un po' ribellati a questo status che non ci deve appartenere, e nel secondo tempo abbiamo lasciato a Montecatini solo 28 punti e abbiamo vinto la partita. La preseason è andata molto bene: i ragazzi si stanno applicando molto, sia i “vecchi” che i nuovi; siamo fisiologicamente un po’ in ritardo perché i due stranieri sono arrivati scaglionati e uno ancora non si è allenato con la squadra, ma è una cosa che avevamo messo in preventivo e che non ci preoccupa assolutamente. Venerdì cercheremo di farci trovare il più pronti possibile".

IL TABELLINO

Dole Rimini – La T Tecnica Gema Montecatini 94-78 (22-28; 49-50; 74-69)

DOLE: Leardini 9, Tomassini 17, Lenci 2, Denegri 13, Marini 13, Udom 5, Stephens 13, Simioni 10, De Gregori, Bartoli 12. All.: Dell'Agnello

LA T TECNICA GEMA: Harris 17, Burini, Acunzo 7, Lupusor 7, Benvenuti N.E, D'Alessandro 6, Bargnesi 5, Passoni 3, Mei N.E, Strautmanis 2, Pellegrino 7, Barnett 24. All.: Andreazza

