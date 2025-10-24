Basket A2, Rbr fa ricorso: cancellata la squalifica di Marini

Il tesserato di Rbr era stato qualificato per una gara a seguito dell’espulsione durante il match Tezenis Verona-Dole Rimini

Dole Basket Rimini comunica di aver presentato ricorso dinnanzi alla Corte Federale di Appello a seguito del provvedimento del Giudice Sportivo Nazionale assunto nei confronti dell’atleta Pierpaolo Marini. Il tesserato di Rbr era stato qualificato per una gara a seguito dell’espulsione decisa dalla terna arbitrale durante il match Tezenis Verona-Dole Rimini.

La società ha deciso di ricorrere e nella giornata di venerdì (24 ottobre) è giunto l’esito che va a cancellare l’espulsione. Si legge nel documento: “La Corte Sportiva di Appello, in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla società Rinascita Basket Rimini, applica la sanzione dell’ammonizione al giocatore Pierpaolo Marini per comportamento scorretto in fase di gioco. Dispone addebitarsi il 50% del contributo reclamo”.

La società coglie l’occasione per ringraziare l’avvocato Gianluca Sardella per la collaborazione nel lavoro di stesura del ricorso e nella presentazione del reclamo.