Basket A2, RBR: il nuovo dg è Roberto Nicolai

Bolognese, classe 1963, laureato con lode in Scienze Motorie, Renato Nicolai è un manager di lungo corso nella pallacanestro italiana

Renato Nicolai è il nuovo direttore generale di Rinasciat Basket Rimini. Un profilo di comprovata esperienza per la scrivania biancorossa.

Bolognese, classe 1963, laureato con lode in Scienze Motorie, Renato Nicolai è un manager di lungo corso nella pallacanestro italiana. La sua carriera dirigenziale comincia nel 1986 al Cus Bologna, dove resta per ben venti anni; dal 2006, invece, lavora nei Club di Serie A e Serie A2: nel suo curriculum Fortitudo Bologna, Ferrara, Brindisi, Torino, Sassari, Scafati, Nardò e Cento. Diversi anche i trofei nel suo palmarés, dalla promozione nella massima serie con Torino (con la quale alza anche la Coppa Italia di Serie A nel 2018) alla FIBA Europe Cup vinta con Sassari nel 2019.

Oltre all’attività manageriale, Nicolai è dal 2006 anche docente universitario: nell’Anno accademico 2025/26 è stato titolare del corso di Organizzazione delle Società Sportive nel corso di laurea magistrale Management delle attività motorie e sportive.