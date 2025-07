Basket A2, RivieraBanca: Alessandro Bolognesi confermato come dt

Nella scorsa stagione il manager marchigiano ha contribuito in maniera importante alla costruzione del roster capace di chiudere al secondo posto la stagione regolare e conquistare la finale playoff

Continua a prendere forma la Rimini che affronterà il campionato di Serie A2 2025/26 : la Rivierabanca Rimini è felice di comunicare che Alessandro Bolognesi continuerà a ricoprire il ruolo di Direttore Tecnico anche nella prossima stagione sportiva.



Nativo di Porto Sant'Elpidio, classe 1988, Bolognesi è giunto a Rimini alla vigilia della stagione 2024/25 portando con sé un curriculum di tutto rispetto, fatto di esperienze positive sia alla Poderosa Montegranaro che al Napoli Basket, squadre con le quali ha conquistato due promozioni (in A2 e in A1), una Coppa Italia di A2 e la qualificazione ai playoff. Nella scorsa stagione, il manager marchigiano ha contribuito in maniera importante alla costruzione del roster capace di chiudere al secondo posto la stagione regolare e conquistare la finale playoff; il suo lavoro è stato riconosciuto anche dai colleghi, che lo hanno scelto come vincitore del Premio Pierfrancesco Betti come miglior dirigente delle quattro società qualificate alla Coppa Italia 2025.



“Sono molto contento di continuare il mio rapporto con Rbr e di farlo con un progetto pluriennale, perché qui ho trovato un Club molto ambizioso le cui ambizioni vanno di pari passo con le mie”, spiega Bolognesi . “Continuerò a lavorare insieme ad uno staff con cui mi sono trovato benissimo, con Sandro, Sergio e come sempre, il nostro obiettivo è quello di far sognare la nostra tifoseria ei nostri appassionati”.