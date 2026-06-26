Basket A2, Saverio Bartoli è un nuovo giocatore della Dole Rimini

Si tratta di un esterno di grande fisicità capace di giocare tanto da playmaker, suo ruolo naturale, quanto da guardia



Arriva il primo squillo dal mercato per Rbr: Saverio Bartoli è un nuovo giocatore dell Dole Rimini.

Bartoli è un esterno di grande fisicità capace di giocare tanto da playmaker, suo ruolo naturale, quanto da guardia. Regista eccellente, è in grado di sfruttare la taglia fisica (194 cm per 89 kg) in attacco, dove fa del gioco interno la sua migliore arma pur senza rinunciare al tiro dall’arco, in difesa e a rimbalzo.



Nato a Spoleto il 18 aprile 2000, Bartoli cresce nei prestigiosi settori giovanili della Stella Azzurra Roma prima e della Mens Sana Siena poi; nel 2018 l’esordio tra i senior con San Vendemiano (serie B), poi Lucca e Cecina sempre nella terza categoria nazionale. Con la formazione toscana disputa una brillante stagione 2020/21 (quasi 14 punti, 5 rimbalzi e 5 assist di media) e si guadagna la chiamata dal piano superiore: per due stagioni è a Chieti, dove prosegue il suo percorso di crescita, mentre nel 2023/24 si divide tra Cividale e Verona. La stagione 2024/25 è quella della consacrazione personale: con la maglia dell’Assigeco Piacenza, Bartoli realizza oltre 10 punti di media (52% in area, 31% da tre punti), a cui aggiunge 5 assist e 3 rimbalzi confermandosi come un giocatore particolarmente completo e versatile. Nella scorsa annata è a Bergamo, dove in sole 4 partite realizza 7 punti con quasi 4 assist; dopo l’esclusione della società lombarda si trasferisce a Scafati, contribuendo alla promozione dei gialloblù in Serie A.



“Dopo aver respirato il calore del Flaminio tante volte da avversario”, dice Bartoli nella prima dichiarazione da giocatore della Dole ,“non vedo l’ora di poterlo vivere finalmente sudando per questi colori. Mando un grande abbraccio a tutti i tifosi riminesi, sono davvero carico e pronto a iniziare presto questa nuova avventura”.

Come nelle sue precedenti esperienze, anche con la Dole Saverio Bartoli indosserà la divisa numero 40.



