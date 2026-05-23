Basket A2, super Redivo: Cividale stende la Dole (85-69)

Grazie alla prestazione monstre dell'asso argentino (48 punti) la Gesteco imnpatta la seie semifinale (1-1). Al Flaminio gara3 martedì 26 (20,45)

Giù il cappello, al cospetto di Lucio Redivo. E’ grazie alla sua prestazione storica che la Ueb Gesteco Cividale riesce a impattare la serie di semifinale playoff sull’1-1 (85-69 il finale). La Dole Rimini lotta e ci prova anche in gara2, dopo aver fatto il colpaccio nel match d’esordio, ma questa volta deve fare i conti con un avversario mostruoso: il talento argentino chiude a 48 punti facendo registrare il record storico nei playoff di A2 e totale da quando il campionato è gestito da Lnp.

Il record di tutti i tempi restano invece gli 87 punti segnati da Carlton Myers proprio in maglia Rimini nel 1995. Lucio alla fine confeziona una prova da 10/18 da due, 6/9 da tre, 10/11 dai liberi entrando negli annali storici della pallacanestro italiana. Redivo ha segnato qualcosa come 36 punti nel solo secondo tempo. I ragazzi di coach Dell’Agnello hanno a lungo lottato, gestendo anche per lunghi tratti la cronologia, ma la furia di Redivo ha letteralmente spezzato l’inerzia del match.

Sull’uno pari ora la serie si trasferisce al Flaminio, dove la Dole potrà rinvigorirsi avendo dalla sua il fattore campo: si giocherà gara3 martedì (26 maggio) alle 20,45 e gara4 giovedì (28 maggio) sempre alle 20,45. Per i biancorossi questa volta non bastano quattro uomini in doppia cifra. Da segnalare la presenza a Cividale di quasi cento supporter riminesi, che non hanno mai smesso di sostenere la squadra neppure di fronte al Redivo-show.

Pillastrini promuove Ferrari in quintetto con Redivo, Cesana, Marangon Berti. Cinque tipo per coach Dell’Agnello con Denegri, Marini, Leardini, Alipiev e Camara. I primi due punti sono di Marangon, Rimini risponde con Camara. A salire in cattedra è subito Redivo, suoi i canestri per il 4-2, 6-5 e 11-7 dei padroni di casa. A 4’15 la Dole trova un guizzo con Pollone da tre per il -1 (11-10), poi i romagnoli si portano anche avanti 13-15 con il 2+1 di Camara e il +3 (15-18) a firma Sankare. Nel finale di tempo la Ueb Gesteco è chirurgica dai liberi: 2/2 Cesana, 2/2 Redivo e al 10’ i ragazzi di coach Pillastrini chiudono sopra di uno (19-18).

Parte meglio in avvio di secondo quarto la Ueb Gesteco, Cesana più Rota per il 24-18 del +6 momentaneo massimo vantaggio. Dopo 3’ di astinenza, la Dole sblocca il tabellino con Alipiev. Berti ancora per il +6 (26-20), ma la Dole trova un parziale di 5-0 con Denegri (2+1) e Sankare per un -1 (26-25) su cui coach Pillastrini si rifugia in time out. Rbr torna nelle azioni successive a mettere il naso avanti, Porter per il +1 (29-30) a 2’24, poi Alipiev va a infilare la tripla per il +4 (29-33). Nell’ultimo minuto Rimini trova ancora un buon jumper di Alipiev che consente agli ospiti di andare negli spogliatoi con tre punti da difendere (32-35). Al 20’ punteggio globalmente basso, Cividale tira con il 2/13 da tre, mentre Rimini alla stessa voce è a 4/14.

Si riparte con i liberi di Camara per il 32-37. Ma sull’azione successiva inizia lo show personale di Redivo: nel contesto del terzo quarto inizia il “Lucio contro tutti” ed è uno spettacolo nello spettacolo visto l’infinito talento dell’argentino. La Dole prova anche a scappare sul +7 con contropiede di Alipiev (41-48) e sul +8 (43-51) con Denegri, ma Redivo azione dopo azione continua a martellare mantenendo i suoi sul pezzo. Dopo aver già segnato in tutte le salse, ad un certo punto Lucio piazza 8 punti in fila e Cividale torna a impattare 51 pari. La continuità dell’esterno è impressionante e la Ueb Gesteco gira l’inerzia: torna avanti 53-51 con Berti, poi Redivo è incontenibile per il 55-51, 60-51, 63-53 e 65-63 dell’intervallo. L’argentino segna qualcosa come 27 punti in un singolo quarto, salendo al 30’ a quota 39 punti: chapeau.

L’ultimo periodo inizia con un mini break 5-0 Dole a firma Pollone e Sankare per il 65-58. Rbr riesce in due occasioni a riportarsi sul -7 mantenendo viva gara2, sul 67-60 con Sankare e con i liberi di Marini (2/3) per il 69-62. Eppure col trascorrere dei minuti i friulani continuano a macinare certezze gestendo la cronologia: Berti va per il 71-62 poi Ferrari va con uno splendido canestro cadendo all’indietro e riportare i suoi su un rassicurante +11 (73-62). Torna sul parquet Redivo e Cividale con un suo appoggio si porta sul +14 (76-72) e Lucio dice quota 41 personali. A partita ormai ipotecata, Redivo aggiusta ancora il tabellino: sale a quota 48 punti personali prima della standing ovation. Sono proprio di Lucio i punti dell’81-65 e 85-67 per i titoli di coda. Il match termina 85-69, sull’1-1 ora la serie si trasferisce al Flaminio di Rimini.

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IL TABELLINO

Ueb Gesteco Cividale-Dole Rimini 85-69

UEB GESTECO: Redivo 48, Ferrari 10, Rota 2, Norbedo, Costi 2, Campogrande 1, Marangon 3, Devetta, Gozo, Berti 11, Freeman, Cesana 8. All.: Pillastrini.

DOLE: Leardini, Porter 6, Saccoccia, Tomassini, Denegri 9, Sankare 10, Marini 12, Pollone 8, Simioni, Camara 11, Alipiev 13. All.: Dell’Agnello.

PARZIALI: 19-18, 32-35, 65-53)