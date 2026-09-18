Basket A2, Supercoppa: la Dole vola in finale, battuta Pesaro (82-80)

La finale domenica alle ore 21 contro Cividale. VP della serata è Marini, debutto positivo per Demps che ne mette 12 con l'80% dal campo

La Dole Rimini si aggiudica il primo derby ufficiale della stagione con la CMT Orange Tools Pesaro con il punteggio di 82-80, ottenendo il pass per la seconda finale di Supercoppa LNP consecutiva che i biancorossi giocheranno domenica 20 settembre, alle 21, contro Cividale, dando così vita al rematch della finale della passata stagione.

MVP della serata è Marini, autore di 22 punti (6/11 da due) e otto falli subiti; debutto positivo per Demps che ne mette 12 con l'80% dal campo, mentre a chiudere il gruppo dei giocatori in doppia cifra è Denegri con 11.

Alla VL non bastano 25 punti di Stefanini, 19 di Miniotas, 14 di Accorsi e 10 di Trucchetti. Un cambio a testa nei quintetti delle due squadre rispetto allo scrimmage di Riccione: coach Dell'Agnello decide di buttare nella mischia sin da subito Cody Demps, per completare lo starting five con Denegri, Marini, Udom e Stephens; fuori Dut Biar e dentro Sissoko, invece, per coach Valli, che si affida alle certezze di De Nicolao, Stefanini, De Vico e Miniotas. La gara si dimostra sin da subito molto equilibrata, con il punteggio in assoluta parità a metà primo quarto grazie ai canestri del trio Udom-Marini-Demps da una parte e, dall'altra, le triple di Stefanini e Miniotas (9-9). Il primo allungo della CMT Orange Tools arriva con De Vico e altri sette punti di uno Stefanini già in doppia cifra dopo appena sei minuti (12-19 al 7'), ma la Dole non si arrende facilmente e infatti, con un importante controparziale di 11-1, torna in tempi brevi sul +3.

Trucchetti da oltre l'arco impatta a quota 23, capitan Tomassini trova il suo sesto punto personale dalla lunetta, Accorsi fa 2/2 ai liberi e Miniotas segue con il lay-up che permette a Pesaro di chiudere davanti il primo periodo sul 24-27. L'entrata di Demps, il mid-range di Udom e i quattro punti consecutivi di Marini regalano il nuovo vantaggio a Rimini in un'apertura di secondo quarto molto caotica, ricca di errori e passaggi sbagliati da ambo le parti, tant'è che dopo appena 14' sono già 13 le palle perse totali delle due compagini. Il break di Rbr dura solamente qualche secondo per via della tripla di Trucchetti e dei liberi di Stefanini (32-32), ma un Marini in versione trascinatore, con 10 punti dei 22 totali segnati nella sola seconda frazione di gioco, rispedisce al mittente ogni minaccia offensiva marchigiana. Stephens e Denegri firmano il +6 (42-36 al 26'), un margine che, nonostante il tentativo di risposta di Dut Biar e Trucchetti, si estende addirittura alle sette lunghezze dell'intervallo grazie alla tripla di Demps, il 2/2 dalla linea della carità di Tomassini e l'appoggio di Stephens.

Al rientro dagli spogliatoi la Dole scopre un nuovo protagonista del match, Giacomo Leardini, il quale con du

e triple e il solito immenso contributo difensivo consente alla Dell'Agnello-band di trovare per la prima volta la doppia cifra di distacco. A dargli man forte è Udom, con un'altra conclusione da fuori che fissa il punteggio sul 60-47 al 24', costringendo coach Valli al timeout. Stefanini e Accorsi ridanno ossigeno alla VL riavvicinandola fino al -7, però sul finale di quarto Simioni e Marini ristabiliscono le gerarchie: parziale di 5-0, e tabellone che recita 70-58 a 10' dal termine.Accorsi con due canestroni da lontano apre le marcature dell'ultima parte di gara, portando i suoi a -5 (72-67 al 33'). Rimini non trova punti dal campo per diversi minuti e allora chiude ogni singolo spiraglio nella metacampo difensiva, impedendo agli avversari dei tiri facili e sbloccandosi nel frattempo anche in attacco con la coppia Marini-Demps (78-67 al 36'). La partita non è assolutamente finita, tanto che i pesaresi si rifanno pericolosamente sotto fino ad arrivare al singolo possesso di distanza a pochi secondi dalla fine. Stefanini ha addirittura in mano il pallone per vincerla, ma da oltre l'arco manca il ferro e Rbr può tirare un sospiro di sollievo, portandosi a casa la partita.

iL tabellino

Dole Rimini - CMT Orange Tools Pesaro 82-80 (24-27; 49-42; 70-58)

DOLE: Leardini 6, Tomassini 8, Lenci, Denegri 11, Marini 22, Udom 9, Stephens 6, Simioni 6, De Gregori N.E, Bartoli 2, Della Chiesa N.E, Demps 12. All.: Dell'Agnello

CMT ORANGE TOOLS: Trucchetti 10, Leonardi, Accorsi 14, De Nicolao 2, Reginato, Merli, Stefanini 25, Pegoli N.E, Sissoko 1, De Vico 6, Miniotas 19, Dut Biar 3. All.: Valli