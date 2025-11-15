Basket A2, tegola sulla Dole: Robinson rientra a gennaio

Il club vigile sul mercato farà tutte le valutazioni del caso insieme al proprio staff tecnico. Rinviato a data da desrinarsi il match conrro Cicidale di domenica 30

Dole Basket Rimini comunica che a seguito delle diverse visite specialistiche effettuate, l'atleta Gerald Robinson dovrà seguire una serie di terapie riabilitative che lo porteranno al recupero dell'infortunio indicativamente per la prima settimana di gennaio.

Contestualmente, il club coglie l’occasione per spiegare di “essere da sempre attento sulle dinamiche di mercato e farà tutte le valutazioni del caso insieme al proprio staff tecnico. La fiducia nel gruppo squadra è totale così come la consapevolezza di avere le qualità tecniche ed umane per competere contro tutte le squadre in un campionato ampiamente competitivo ed equilibrato”.

Infine Rbr comunica che la partita contro la Ueb Gesteco Cividale in programma domenica (30 novembre), al Flaminio, verrà spostata (data da definire) causa convocazione in Nazionale di un'atleta della Gesteco Cividale.