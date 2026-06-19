Basket A2, Tomassini e Marini: 'Dole, una scelta facile'

I due giocatori saranno rispettivamente al quarto e terzo anno in canotta RBR



Durante la conferenza stampa di fine stagione, ecco il regalo più atteso da tutti i tifosi biancorossi: il capitano Giovanni Tomassini e Pierpaolo Marini vestiranno la maglia della Dole Rimini anche nella prossima stagione.



Per "Tom" sarà il quarto anno consecutivo con addosso la canotta di Rbr: una seconda pelle, ormai, per uno dei leader tecnici ed emotivi della squadra che, rispetto alla stagione 2024-2025, ha migliorato le sue già ottime medie e percentuali al tiro pesante, arrivando a quota 9.6 punti (e il 40% dalla lunga distanza) in regular season, 9.5 (col 45% da tre) in Coppa Italia e 9.8 ai play-off (sempre col 40% da oltre l’arco). Aggiornato anche il massimo di punti in una singola gara con Rbr, 26 in gara-1 dei quarti di finale con Pesaro. Indelebili nella mente dei tifosi riminesi, però, sono alcuni tiri decisivi realizzati proprio dal numero 7 biancorosso, dalla tripla allo scadere in quel di Torino a quella di Coppa Italia con Brindisi che ha trascinato i biancorossi a una storica finale.



Terza stagione in biancorosso, invece, per "Pier", che ha chiuso l’annata 2025-2026 come miglior marcatore della squadra sia in Regular Season (13.9 punti di media) che ai play-off (12.8), ma anche in Coppa Italia dove, con 36 punti complessivi e il 63% da due, ha dimostrato ancora una volta la sua impeccabile vena realizzativa, contribuendo in maniera significativa a uno storico trionfo e aggiudicandosi il premio di MVP della competizione. Il nativo di Atri, ma ormai riminese adottato, è pronto a regalare ancora una volta grande spettacolo al caloroso pubblico del Flaminio.



"Sono molto contento di aver rinnovato", spiega Tomassini. "Ne avevamo già parlato durante l'anno, e sono felice di aver ufficializzato l'accordo. Il lavoro che abbiamo fatto finora è assolutamente importante, abbiamo raggiunto due finali e vinto una Coppa Italia, ma ora manca l'ultimo tassello del puzzle, e anche questo è un obiettivo a cui tengo particolarmente. Sono felice che anche Pier abbia rinnovato e di poter rivedere, dopo un po' di vacanza, il Flaminio pieno".

Dello stesso tenore le parole di Marini: "Per me la scelta non è stata tanto difficile perché in questi due anni mi sono sentito davvero a casa e ho sentito tutto il vostro calore. Abbiamo vinto, perso, gioito e sofferto, ma l'abbiamo fatto sempre insieme, e sempre insieme abbiamo raggiunto traguardi davvero straordinari. Abbiamo lasciato ancora un discorso in sospeso, quindi non vedo l'ora di sentire di nuovo il boato del Flaminio e di rivedervi tutti al palazzetto".