Basket A2, Dole: Udom e il team manager Broglia si presentano

La nuova ala grande biancorossa: "Amo competere per qualcosa di grande, e qui a Rimini ho l'occasione di farlo ad altissimi livelli"

Al quartier generale della Gelateria La Romana, in via Marecchiese 314, si è svolta la presentazione ufficiale di Mattia Udom e del Team Manager Giorgio Broglia; un'occasione nella quale il pubblico presente ha avuto non solo la possibilità di conoscere i due nuovi protagonisti biancorossi, ma anche di visitare l'headquarter attraverso un tour guidato nel mondo del gusto firmato "La Romana"; il tutto a seguito dell'annuncio della nuova partnership tra Dole Rimini e la gelateria di cui è CEO Massimiliano Zucchi.

"Ci sono tanti motivi che mi hanno portato di dire di sì a Rimini: quando ero a Bergamo e abbiamo giocato al Flaminio ho subito colto il calore del pubblico e il palazzetto pieno ben prima della partita, un'immagine che mi è rimasta sicuramente impressa. La società, in più, è solida e sta facendo passi avanti importanti - spiega la nuova ala grande riminese Mattia Udom - Sono sempre alla ricerca di stimoli nuovi, amo competere per qualcosa di grande, e qui a Rimini ho l'occasione di farlo ad altissimi livelli, perché questa è una delle squadre migliori della A2. Un elemento che ha caratterizzato la mia carriera è l'aiuto che posso dare ai compagni in difesa: in generale mi piace tanto aiutare gli altri e ho acquisito l'esperienza necessaria per farlo, ma negli ultimi anni ho scoperto anche di avere diverse capacità offensive che possono mettere a disposizione della squadra e dell'allenatore, dando sempre il 100%. Rimini è una delle città più belle tra quelle nelle quali avevo la possibilità di giocare: già la conoscevo perchè nelle scorse estati sono venuto a fare dei camp; inoltre mia moglie ha la fortuna di avere la casa a Riccione, quindi ho già visitato la zona".



Spazio anche al nuovo Team Manager Giorgio Broglia: "Per me avere iniziato l'anno scorso a Santarcangelo nel ruolo di dirigente è stato molto formativo. Passare dal campo alla scrivania era qualcosa che volevo realmente fare e, quando quest'estate c'è stata l'occasione di entrare subito nel mondo di Rinascita Basket Rimini, ci ho pensato forse nemmeno mezz'ora. Per me è un grande orgoglio essere qui: per anni ho avuto il pallino di tornare a Rimini, la società sta crescendo di anno in anno e far parte di questa organizzazione, per me, è davvero fantastico".