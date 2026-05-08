Basket A2, Vuelle-Dole: sabato a Jesi gara1 dei quarti di finale

Gara 2 si giocherà lunedì 11 alle 20:45 alla Vitrifrigo Arena, con diretta in chiaro su Rai Sport. Gara 3 ed eventuale gara4 al Flaminio (giovedì e sabato)

È derby dell’Adriatico nei playoff. La Dole Rimini, battuta Livorno nella gara secca di play-in, si è guadagnata infatti l’accesso alla suggestiva sfida con la Victoria Libertas Pesaro, valida per i quarti di finale della Serie A2.



La serie si gioca al meglio delle cinque partite e prende il via sabato 9 maggio (ore 20:00) con gara 1, in programma al PalaTriccoli di Jesi, mentre gara 2 si giocherà lunedì 11 alle 20:45 alla Vitrifrigo Arena, con diretta in chiaro su Rai Sport. La serie si sposterà in Romagna per gara 3 (giovedì 14 alle 20:30) e l’eventuale gara 4 (sabato 16 alle 20:30), per poi tornare a Pesaro in caso si arrivi alla decisiva gara 5 (martedì 19 alle 20:45).



Chi vincerà la serie affronterà in semifinale una tra UEB Gesteco Cividale e RSR Sebastiani Rieti; gli altri quarti di finale sono Flats Service Fortitudo Bologna - Unicusano Avellino e Tezenis Verona - Valtur Brindisi.



La VL Pesaro entra nella postseason da testa di serie, in virtù del secondo posto conquistato nella stagione regolare (25 vittorie e 11 sconfitte). In campionato, le squadre si sono divise equamente la posta in palio, rispettando il fattore campo sia all’andata (86-65 per la Dole) sia al ritorno (85-78 per Pesaro).



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Così coach Sergio Luise alla vigilia di Gara 1: “I playoff sono effettivamente un campionato a parte, con una tensione diversa, dei ritmi diversi, dove la palla ha un peso maggiore. Tutti, in campo e negli staff, hanno la consapevolezza dell'importanza delle partite ed ogni serie parte dallo zero a zero, quindi i precedenti hanno poco significato. Allo stesso tempo però sappiamo che si affrontano due squadre che amano giocare d'insieme, condividendo il pallone e sfruttando il gruppo degli italiani. Ci aspettiamo quindi una serie nella quale gli attacchi proveranno a giocare bene, ad essere funzionali, e a correre quando è possibile per sprigionare tutto il proprio talento".