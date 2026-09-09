Basket A2, finisce 89-89 lo scrimmage con CMT Orange Tools Pesaro

Match dall'altissima intensità quello andato in scena alla Palestra "Fontanelle" di Riccione



Match dall'altissima intensità quello andato in scena alla Palestra "Fontanelle" di Riccione, con la Dole Rimini e la CMT Orange Tools Pesaro che, dopo 40' di estenuante battaglia, si portano virtualmente a casa un punto a testa, chiudendo sull'89-89 i 40' di gioco. Quattro giocatori in doppia cifra per la Dole, con Stephens top scorer a quota 18 seguito da Tomassini, Simioni e Bartoli, autori di 13 punti a testa. Dall'altra parte i protagonisti sono Stefanini (28 punti) e Miniotas (13).



Una sola variazione rispetto al quintetto schierato contro la Virtus Bologna per coach Dell'Agnello, che inserisce Stephens nello starting five assieme a Denegri, Marini, Leardini e Udom. Dall'altra parte, invece, la scelta di coach Valli ricade su De Nicolao, Stefanini, De Vico, Miniotas e Dut Biar. È proprio Stephens a realizzare i primi tre punti per Rimini, arrivati in risposta al sottomano di De Nicolao che, a suon di assist, dà il via al primo allungo pesarese (3-11 al 5'). Simioni e Marini interrompono il buon momento dei marchigiani che, però, si rifanno subito con Stefanini e la tripla di Sissoko (7-16 al 6'); ci pensano allora Udom dalla lunga distanza, Simioni con l'and-one e Tomassini ai liberi a siglare un importante parziale di 8-0, anche se la giocata più bella arriva dopo un canestro di Accorsi, con Denegri che serve uno splendido no look dietro la schiena a Simioni per il –1 (17-18). Tomassini con due triple "alla Tomassini" e il secondo and-one di Simioni completano la rimonta della Dole, che chiude il primo quarto con un parzialone di 11-0 e una prestazione in crescendo che vale il 26-18.



Nel secondo quarto il parziale della Dole prosegue con cinque punti di Lenci e la tripla di Bartoli, ma si ferma sul 19-0 con l'appoggio di Dut Biar. Nei minuti successivi il vantaggio rimane costante tra le 16 e le 18 lunghezze di distacco, con la compagine di Dell'Agnello che è molto brava a far girare la palla e a eludere le varie difese proposte da Valli trovando anche il +20 con Leardini (44-24 al 17'). Da lì in poi a prendersi la scena è Stefanini che, con una serie di canestri, permette alla CMT Orange Tools di andare all'intervallo sul –10, 50-40.



Al rientro dagli spogliatoi arriva l'ennesimo parziale di Rimini, che con la coppia di lunghi Stephens-Udom si fa valere nel pitturato e fugge sul +17 (57-40 al 23'). Non tarda il controparziale di Pesaro che, dopo un momento di generale flessione offensiva, si rifà sotto con Stefanini, Trucchetti e Dut Biar (63-58 al 28'). Nell'ultimo minuto del terzo periodo Accorsi e Bartoli si scambiano colpi dalla lunga distanza, Trucchetti fa 2/2 dalla lunetta e il punteggio, a 10' dalla fine, è di 68-65.





De Vico apre le marcature dell'ultimo quarto, firmando il sorpasso marchigiano con quattro punti consecutivi. Il vantaggio della CMT Orange Tools, però, dura solo qualche secondo, perché Bartoli, Simioni e Denegri sono bravissimi a rispedire il colpo al mittente con un rapido 8-0 (76-69 al 35'). Stefanini, decisamente il migliore dei suoi, replica con altri sei punti personali per il 78-75, Miniotas da tre pareggia 78-78 e da lì è un continuo botta e risposta tra le due squadre: Tomassini, Stephens e Udom da una parte, Stefanini-Sissoko dall'altra, con lo stesso Stefanini che, a 19'' dal termine sul +2 Dole (87-85), ha la possibilità di pareggiare ancora una volta dalla linea della carità. L'esterno della VL fa 1/2, ma dopo il 2/2 ai liberi di Marini è sempre l'esterno nativo di Bologna a prendersi il tiro pesante da lontano e a impattare a quota 89 Nell'ultima azione la palla va a Marini, che non centra il canestro, e quindi il match si chiude sull'89-89.

IL TABELLINO

Dole Rimini – CMT Orange Tools Pesaro 89-89

DOLE: Leardini 7, Tomassini 13, Lenci 5, Denegri 7, Marini 4, Terenzi N.E., Udom 9, Stephens 18, Simioni 13, De Gregori N.E., Bartoli 13. All.: Dell'Agnello

CMT ORANGE TOOLS: Merli N.E., Stefanini 28, Trucchetti 7, Accorsi 8, De Nicolao 6, Pegoli N.E, Reginato, Braccio N.E, De Vico 9, Miniotas 13, Sissoko 9, Dut Biar 9. All.: Valli

PARZIALI: 26-18; 50-40; 68-65

