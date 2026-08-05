Basket, Angels: Macaru spicca il volo vreso la serie B
La guardia classe 2005 ha chiuso la scorsa stagione con oltre 10 punti di media. E' nel mirino del Senigallia (serie B)
È arrivato il momento d volo per la guardia classe 2005 Massimo Macaru, tiratore letale dall’arco.
Arrivato dal settore giovanile di Insegnare Basket Rimini, Massimo è cresciuto anno dopo anno nel nostro settore giovanile d’eccellenza, diventando protagonista nella stagione 2022/23 con l’Under 19 Eccellenza e conquistando anche l’esordio in prima squadra con gli Angels Santarcangelo in Serie C.
Ogni estate trascorsa sul caldo parquet del Pala SGR, lavorando con impegno per migliorare i propri punti deboli, lo ha aiutato a compiere un percorso di crescita costante. Un percorso che lo ha portato a essere uno dei protagonisti della scorsa stagione in Serie C, chiusa con oltre 10 punti di media.
Ora per Massimo è arrivato il momento di affrontare una nuova, importante sfida in una categoria di livello superiore, un’altra tappa del suo percorso di crescita sportiva e personale.
Le voci di mercato lo danno ad un passo dalla Pallacanestro Senigallia, in serie B.