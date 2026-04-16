Basket, Angels Under 19 Silver primi nel girone G

"Ora sfida al Basket 95 Imola che si è aggiudicata il secondo posto nel girone di Bologna. Sarà una sfida dura contro una squadra ben attrezzata"

Percorso molto positivo per i ragazzi dell' Under 19 Regionale, che ottengono un importante traguardo, classificandosi primi nel Girone G Emilia-Romagna.

Un commento del coach, sui ragazzi allenati e sui traguardi ottenuti: "È stata una stagione davvero importante per la nostra Under 19 silver: il primo posto nel Girone G Emilia-Romagna racconta di un gruppo che è in palestra dalla prima settimana di settembre, cresciuto partita dopo partita, con personalità e spirito di sacrificio. I ragazzi sanno che il lavoro quotidiano è fondamentale per la loro crescita e non hanno mai mancato un appuntamento, sintomo dell'attaccamento e della voglia di far bene."

Qual è stato, se possiamo saperlo, lo strumento in più, l'asso nella manica, che questi ragazzi hanno saputo mettere in campo per ottenere questi importanti risultati?

"Sicuramente, come ho già detto, la voglia e il sacrificio di essere sempre presenti, in qualsiasi momento. Dal punto di vista tecnico è una squadra molto malleabile con cui si può sperimentare in maniera omogenea. Rimaniamo comunque una squadra giovanile, quindi la nostra forza è l'energia e il ritmo. Ma la strada è ancora molto lunga. Ora arrivano le partite più ostiche, contro le prime degli altri gironi".

Le avversarie e la formula?

"Ancora non abbiamo fatto nulla perché la formula purtoppo è crudele e prevede un primo turno molto ostico in gara secca nella quale può succedere di tutto. Affronteremo Basket 95 Imola che si è aggiudicata il secondo posto nel girone di Bologna. Sarà una sfida dura contro una squadra ben attrezzata e con giocatori competitivi. Aldilà di quello che sarà il risultato, sono pronto a scommettere che proveremo a competere in ogni modo."