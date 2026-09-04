Basket, aperta la prevendita per la Supercoppa LNP di venerdì 18

Alle 21,15 Dole Basket Rimini-CMT Orange Tools Pesaro, alle 21 di domenica di finale di A2

La Lega Nazionale Pallacanestro ha comunicato tutte le modalità di accreditamento media e acquisto dei biglietti della Supercoppa LNP 2026 Old Wild West, che si terrà nel weekend del 18-19-20 settembre al Pala De Andrè di Ravenna, cornice del torneo per il secondo anno consecutivo.



BIGLIETTI

Sulla piattaforma Ticketone, official Ticketing Partner di LNP, e presso tutti i rivenditori autorizzati, è attiva la prevendita dei biglietti per la Supercoppa LNP 2026 Old Wild West.



Come per la scorsa edizione, i biglietti saranno validi solo per la singola partita e saranno nominativi. Al termine del primo incontro di ogni giornata, inoltre, si procederà allo svuotamento dell’impianto, con successiva riapertura per la seconda gara. Non saranno valide le tessere LNP, CONI, SIAE.



ATTENZIONE: Le biglietterie al Pala De Andrè non saranno aperte; agli accessi i singoli ingressi saranno controllati assieme al documento di identità del possessore del titolo.



Questi i prezzi (validi per la singola partita, non comprendono diritti di prevendita e commissioni):

TRIBUNA INTERO € 30,00

CURVA INTERO € 15,00

CURVA RIDOTTO UNDER 12 € 10,00

PROMO CURVA PER LE SOCIETA' FIP EMILIA ROMAGNA € 10,00

I tagliandi sono disponibili al seguente link: https://sport.ticketone.it/catalog?text=semifinale%20supercoppa



Di seguito il calendario completo e gli orari di gioco delle Final Four di Supercoppa LNP 2026 Old Wild West di Serie A2 e Serie B Nazionale.



VENERDI' 18 SETTEMBRE – SEMIFINALI SERIE A2

Ore 17.00 UEB Gesteco Cividale-Flats Service Fortitudo Bologna

Ore 21.15 Dole Basket Rimini-CMT Orange Tools Pesaro

SABATO 19 SETTEMBRE – SEMIFINALI SERIE B NAZIONALE

Ore 17.00 Verodol CBD Pielle Livorno-Logiman Orzinuovi

Ore 21.15 Fabo Herons Montecatini-Virtus GVM Roma 1960

DOMENICA 20 SETTEMBRE – FINALI

Ore 17.30 - Finale Serie B Nazionale

Ore 21.00 - Finale Serie A2

