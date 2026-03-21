Basket B femminile, big match Ren Auto - Noceto

Sabato alla palestra Carim arriva la seconda forza del campionato (12 vittorie consecutive)

Sfida di alto livello alla palestra Carim per la decima giornata del girone di ritorno. Sabato 21 marzo alle ore 19:45 arriva nel fortino rosanero la Walnut Basket Noceto, forte di ben 12 vittorie consecutive che le hanno consentito di piazzarsi, in solitaria, al secondo posto in classifica (36 punti, record 18-4), dietro alla sola Cavezzo.

Le ragazze di Coach Maghelli vogliono riscattare la sconfitta dell’andata quando, priva delle gemelle Duca, la Ren Auto di un soffio mancò il referto rosa, con la partita che finì 65-62 per Noceto. Vi aspettiamo alla Carim o, per chi non potrà esserci, in diretta streaming sul nostro canale ufficiale YouTube.

Queste le parole di Coach Andrea Maghelli alla vigilia: "Arriva alla Carim una squadra in gran forma, con un’importante striscia aperta di vittorie e che gioca un buon basket. Dobbiamo affrontare questa partita con il giusto atteggiamento e la giusta mentalità, cercando di far giocare le avversarie diversamente rispetto a come sono abituate. Purtroppo abbiamo ancora qualche piccolo problema di organico, ma sono convinto che tutte le ragazze che scenderanno in campo daranno il massimo come sempre. Sarà importante indirizzare la partita dalla nostra parte, impostando il nostro ritmo con l’obiettivo di portare a casa due punti. Sarebbe una vittoria importante che ci darebbe una buona spinta in questa fase finale del campionato e che ci permetterebbe di rimanere lì davanti, dove vogliamo stare”.