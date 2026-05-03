Basket B femminile, colpo Ren-Auto a Finale Emilia (56-68)

Complice la concomitante vittoria di Valdarda, sarà Rimini-Valdarda la sfida di quarti di finale play-in che mette in palio un posto alle Final Four regionali

La Ren Auto rispetta il pronostico e nonostante le pesanti assenze di Capucci e Noemi Duca torna da Finale Emilia con gli ultimi due punti della regular season ai danni di Vigarano. Le rosanero, pur nell’ambito di una partita combattuta, mantengono sempre il vantaggio e danno la sterzata definitiva già nel terzo quarto.

Complice la concomitante vittoria di Valdarda, sarà Rimini-Valdarda la sfida di quarti di finale play-in che mette in palio un posto alle Final Four regionali. Gara 1 è in programma nel weekend 9-10 maggio in casa delle emiliane, poi la serie si sposterà a Rimini per Gara 2 nell’infrasettimanale 12-13 maggio con eventuale Gara 3 nel weekend 16-17 maggio di nuovo in casa di Valdarda (maggiori dettagli verranno forniti nei prossimi giorni).

Entra bene in partita la Ren Auto con Pignieri che spara subito da tre punti e si guadagna tiri liberi insieme a Pratelli. Le padrone di casa si affidano al tandem Chiovato-Grigorjeva, ma Rimini mette il naso davanti in chiusura di primo quarto con la tripla di Pratelli ed i canestri di Duca e Benicchi (14-18).

Tanto equilibrio anche nel secondo quarto dove la Ren Auto fatica a contenere Corti (7 punti personali in questa frazione di gioco), ma trova canestri dalla panchina con la capitana Novelli che infila 6 punti consecutivi. Pola va a segno con il gioco da tre punti, ma è Benicchi-show in casa Rimini (8 punti personali nel secondo quarto per lei) ed all’intervallo è +6 Rimini (32-38).

Al rientro dagli spogliatoi le rosanero aumentano i giri del motore e danno la sterzata alla partita: Marchi si sblocca due volte dalla lunga distanza, e insieme a lei di nuovo la capitana Novelli. Polimene e la capitana Bagnoli non sono di meno dall’altra parte, con ben tre conclusioni pesanti, ma le iniziative di Pratelli ed i canestri di Renzi consentono a Rimini di oltrepassare la doppia cifra di vantaggio (48-60).

Dopo 30′ di grande intensità e produzione offensiva, negli ultimi 10′ si segna pochissimo da entrambe le parti. Rimini amministra il vantaggio accumulato, respingendo l’ultimo tentativo di rientro delle padrone di casa. Alla sirena finale è +12 per la Ren Auto (56-68).

Le parole di Coach Andrea Maghelli nel post partita

“Le ragazze sono state brave perché abbiamo affrontato una squadra che gioca bene e che ha cambiato molto le carte in difesa. Nonostante tutto, siamo sempre riuscite a trovare delle buone soluzioni e questo ci ha permesso di stare pressoché sempre davanti, anche se non in totale controllo. Ora ci attende il quarto di finale play-in contro Valdarda, sappiamo già che dovremo affrontare Gara 1 in trasferta: dovremo farci trovare pronte per quel momento”.

La Ren Auto Rimini Happy Basket tornerà in campo nel weekend 9-10 maggio (info più dettagliate nei prossimi giorni) in trasferta contro Fiore Basket Valdarda per Gara 1 dei quarti di finale play-in, validi per l’accesso alla Final Four regionale.

IL TABELLINO

Royal Basket Vigarano-Ren Auto Rimini Happy Basket 56-68

VIGARANO: Corti 13, Bagnoli R. (C) 13, Polimene 7, Chiovato 9, Grigorjeva 8, Pola 6, Matteucci, Onyia, Calzati. All. Bagnoli C., Ferrari.

REN AUTO: Tiraferri 2, Novelli (C) 11, Pratelli 15, Duca 2, Pignieri 4, Benicchi 14, Marchi 6, Bombardieri, Cardelli 4, Renzi 8, Giorgini. All. Maghelli, Sansone.

Arbitri: Carlo Contini (Soliera, MO), Gabriele Buratti (Bologna).