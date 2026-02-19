Basket B femminile giovanile, U17 Ren-Auto cede il passo
Contro Fiore Valdarda è colpita dai canestri del trio Nguinjel-Diagne-Merli contro cui non basta lo sforzo di Intorcia e compagne
Campionato Under 17 femminile Gold
Seconda giornata – girone di andata
Ren Auto Rimini Happy Basket-Fiore Basket Valdarda 55-70 (15-15, 27-34, 40-55)
REN AUTO: Intorcia (C) 4, Nuvoli 3, Belpani 1, Donati, Bakayoko, Renzi 20, Bonaga 2, Foschi, Cardelli, Bombardieri 22, Talacci 3, Antonini. All. Maghelli, Sansone.
VALDARDA: Dembe, Armani 9, Merli 17, Bianchini, Nguindjel 11, Diagne 24, Akamin, Ghiozzi 2, Arata, Russo 7, Favari, Incanti. All. Zanella.
Arbitri: Vittorio Lanzetti (Rimini), Nicolas Braschi (Rimini).
La Ren Auto cede il passo alla Fiore Basket Valdarda nel secondo impegno casalingo consecutivo della fase "Titolo" - Girone A, colpita dai canestri del trio Nguinjel-Diagne-Merli contro cui non basta lo sforzo di Intorcia e compagne.
La formazione Under 17 tornerà in campo domenica 22 febbraio alle ore 17:00 alla palestra Carim contro Parma Basket Project, prima giornata del girone di andata - Fase "Titolo".
Contestualmente si comunica ufficialmente che è stato pubblicato il calendario ufficiale della Fase ad orologio del campionato Under 19 femminile regionale Emilia-Romagna, che si disputerà in due turni.
La formazione Under 19 Ren Auto Rimini Happy Basket, inserita nel Girone B, tornerà in campo martedì 24 febbraio alle ore 17:40 presso la Palestra Carim contro B.S.L. San Lazzaro, prima giornata della fase ad orologio