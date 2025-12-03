Basket B femminile, hurrà Ren-Auto: Castelfranco ko (70-60)

Dopo 30 minuti alla pari, le rosanero piazzano l’allungo decisivo nell’ultimo quarto spinte da una Pratelli MVP

Super ritorno casalingo per la Ren Auto che dopo oltre un mese lontana dalla Carim coglie un’ottima vittoria contro le Sisters di Castelfranco Emilia. Dopo 30 minuti alla pari, le rosanero piazzano l’allungo decisivo nell’ultimo quarto spinte da una Pratelli MVP (18 punti personali), ben coadiuvata da Noemi Duca (11) e Pignieri (10). Ottimo l’apporto in generale di tutta la squadra in una vittoria che dimostra ancora una volta l’energia e l’intensità di questo gruppo. Fera costretta ad uscire dalla partita nel terzo quarto per un colpo alla spalla.

Inizio all’insegna della parità: Marchi segna i primi due canestri consecutivi per la Ren Auto mentre Noemi Duca completa un gioco da tre punti, ma Bortolani segna i primi 8 punti su 10 per le sue compagne ed a metà primo quarto nessuna squadra è in vantaggio. In chiusura, Pignieri tenta l’allungo con il tiro pesante, ma a fil di sirena arriva la risposta sempre dalla lunga distanza di Andreanelli che riporta Castelfranco sul -1 (17-16).

Nel secondo quarto la partita si alza d’intensità, con le Sisters colpiscono ripetutamente oltre la linea dei tre punti, soprattutto con la capitana Razzoli (3 bombe consecutive per lei). Rimini, però, non si scompone e con ben sei differenti giocatrici a segno, soprattutto Pratelli (9 punti personali nel secondo quarto) e Marchi, capitalizza il +4 a fine primo tempo (38-34).

Al rientro dagli spogliatoi, entrambe le squadre in campo calano la precisione al tiro. Le rosanero, nonostante l’uscita di Fera per infortunio, trovano punti preziosi da parte di Cardelli e Benicchi, mentre in casa Sisters ci sono 11 punti combinati per Bortolani e la capitana Razzoli (50-46).

Negli ultimi 10 minuti la formazione di casa prova inizialmente a scappare definitivamente, ma le triple di Bortolani e Razzoli tengono vive le ospiti. Rimini fa la differenza ancora una volta con il gruppo: la capitana Novelli segna due canestri importanti, ma anche Pratelli e Noemi Duca trovano il fondo della retina. Allo scadere dei 40′, l’Happy Basket può festeggiare la vittoria (70-60).

Le parole del vice allenatore Gianluca Sansone nel post partita

“E' sicuramente una bella vittoria. Conosciamo bene le Sisters, sono un'ottima squadra piena di ragazze di talento. Noi siamo state brave a stare sempre in partita e tenerci avanti di qualche punto di vantaggio. Peccato per non essere scappate via in determinati momenti e per avere gestito con un po' di fretta qualche possesso, ma la reazione è sempre stata ottima ed alla fine si è visto il carattere che hanno tirato fuori le ragazze nei momenti di difficoltà. Brave loro e bravi noi che stiamo continuando a lavorare duro per andare avanti bene in questo campionato. Sabato torniamo alla Carim, sarà anche quella una partita tosta. Avremo venerdì per prepararla, ma con la spinta del risultato di stasera e la fiducia che sta crescendo in questa squadra. Abbiamo giocatrici di talento che possono fare canestro in ogni situazione, dobbiamo dimostrarlo”.

Le parole di Caterina Pratelli nel dopo partita

"Ci siamo riprese dopo la partita di sabato scorso a Noceto. Ho avuto un bel minutaggio, mi sono trovata subito bene in partita e mi sono divertita molto in campo con le mie compagne. Potevamo uscire dalla partita diverse volte, purtroppo abbiamo fatto qualche errore di troppo ma siamo state brave a recuperare alla fine ed a scappare per il +10 finale. Penso che l'intensità difensiva lungo tutta la partita, ma soprattutto negli ultimi minuti, abbia fatto la differenza, da parte anche della panchina. La Carim è il nostro campo, come dice sempre il Coach 'Qua non ce n'è per nessuno, ogni squadra deve lottare per portare a casa i due punti'".

IL TABELLINO

Ren Auto Rimini Happy Basket-Basketball Sisters Castelfranco Emilia 70-60

REN AUTO: Tiraferri, Novelli (C) 6, Capucci 2, Pratelli 18, Duca E. 1, Pignieri 10, Duca N. 11, Fera 4, Benicchi 6, Marchi 8, Bombardieri, Cardelli 4. All. Maghelli, Sansone.

CASTELFRANCO: Diacci 1, Cavalieri 3, Bortolani 20, Razzoli (C) 25, Patelli, Righi 3, Betti, Andreanelli 8, Besea, Zacchi. All. Palmieri, Reggiani.

Arbitri: Federico Moro (Calderara di Reno, BO), Antonio Simoni (Bologna)

PARZIALI: 17-16, 38-34, 50-46