Basket B femminile, le gemelle Duca tornano alla Ren-Auto

La società Rimini Happy Basket è lieta di annunciare che, dopo un anno passato a Cesena, le gemelle Eleonora e Noemi Ducatorneranno a vestire la maglia della Ren-Auto per la stagione 2025/2026.

Arrivate a Rimini nell'estate 2019 Eleonora e Noemi hanno contributo in maniera fondamentale al consolidamento dell’Happy Basket come realtà di alta classifica, tanto a livello giovanile, quanto nel campionato di serie B Emilia-Romagna.

Pur trattandosi tecnicamente di due nuovi acquisti le gemelle ritroveranno gran parte del gruppo che già conoscevano, fattore che semplificherà in maniera significativa il ritorno in rosanero.

"Volevamo rimanere in zona, per terminare i rispettivi percorsi universitari - spiegano - e così la scelta non poteva che ricadere sull'Happy Basket, società che conosciamo bene. Apprezziamo la competenza tecnica e gestionale di coach Maghelli; sarà bello tornare a lavorare con lui e con un gruppo con cui avevamo instaurato un bel rapporto di complicità".

"Siamo molto contenti di ritrovare Eleonora e Noemi - commenta coach Maghelli -, due ragazze che sono state con noi per tanti anni. Conosciamo benissimo il loro valore e il plus che potranno aggiungere alla squadra".