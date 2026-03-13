Basket B femminile, per la Ren-Auto la cenerentola Vis Ferrara
Ritorno alla palestra Carim per la squadra di Maghelli dopo tre settimane lontana dai propri tifosi. Si gioca sabato 14 marzo alle 19:45
Ritorno alla Carim per la Ren Auto dopo tre settimane lontana dai propri tifosi. Le rosanero, reduci dallo stop esterno sul difficile campo delle Sisters di Castelfranco Emilia, affrontano la cenerentola Vis Rosa Ferrara, attualmente all’ultima posizione della classifica. Una partita che sulla carta dice Rimini favorita, ma che bisognerà affrontare con la massima determinazione per tornare a strappare il referto rosa. Si gioca sabato 14 marzo alle 19:45, diretta streaming sul nostro canale YouTube.
Queste le parole di Coach Andrea Maghelli alla vigilia: "Torniamo alla Carim dopo un turno esterno, sarà una partita in cui dovremo mantenere la concentrazione alta per tutti i 40′, cercare di partire forte fin da subito ed imporre il nostro ritmo di gioco. E’ una partita che dobbiamo vincere se vogliamo continuare a lottare per le primissime posizioni della classifica, quindi bisogna assolutamente giocare al meglio delle nostre possibilità”.