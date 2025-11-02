Basket B femminile, Ren-Auo: una vittoria con Peperoncino (48-72)

Primi due punti stagionali in trasferta per la squadra di coasch Maghelli. Il colpo decisivo negli ultimi 10 minuti

La Ren Auto ritrova il gusto della vittoria sul campo del Peperoncino Libertas Basket, centrando i primi due punti stagionali in trasferta. Le ragazze di coach Andrea Maghelli lottano alla pari per i primi tre quarti, complice una buona prestazione delle padrone di casa, poi affondano il colpo decisivo negli ultimi 10′.

Subito grande equilibrio nel primo parziale: le padrone di casa vanno ripetutamente a segno da tre punti con il trio Bardasi-Mandini-Grandini, la Ren-Auto però risponde con i canestri di Fera e Pignieri. L’allungo finale è di Pratelli che concede il +4 al termine del primo quarto per le ospiti (15-19).

Il secondo quarto si gioca sulla falsariga del primo. Peperoncino continua ad andare a segno con il tiro pesante grazie alla precisione di Ferrari e Cavalli, ma Rimini non ci sta e risponde con i canestri delle gemelle Duca e Pignieri. S’iscrive alla partita la capitana Novelli che con la tripla di fine primo tempo manda tutte negli spogliatoi sul +6 Ren-Auto (30-36).

Al rientro dagli spogliatoi la difesa dell’Happy frutta solamente 7 punti in 10′ alle padrone di casa. In attacco, le ragazze di Coach Maghelli continuano ad allungare grazie ad un’altra bomba della capitana Novelli ed al 3/3 dalla lunetta di Pratelli. Si arriva agli ultimi 10′ con la doppia cifra di vantaggio per le ospiti (37-48).

L’ultimo quarto è interamente a marca rosanero: la Ren-Auto stringe ancora di più in difesa e viaggia veloce in attacco. Segnano dalla lunga distanza Pratelli, Marchi e Giorgini, mentre incrementano il proprio score Noemi Duca e Pignieri. Alla sirena finale, il tabellone segna un ottimo +24 Happy Basket che può così tornare a sorridere (48-72).

Il dopo gara con coach Andrea Maghelli: "Anche oggi le ragazze hanno giocato con tanta intensità. E’ stata una partita dura perché fisicamente le due squadre hanno giocato a livelli alti e gli arbitri hanno concesso molto. Noi in realtà abbiamo un po’ fatto e disfatto: abbiamo costruito dei buoni vantaggi, poi ce li siamo fatti recuperare. Il ritmo vero l’abbiamo trovato nel finale di partita, dove abbiamo stretto le maglie in difesa ed in attacco siamo riuscite a giocare in maniera più fluida. E’ stata più complicata di quello che dice il risultato, ma era importante tornare a vincere e l’abbiamo fatto con un buon margine. Ora abbiamo due settimane per preparare la prossima partita, cercheremo di lavorare per trovare più possibile la continuità”.

La Ren-Auto Rimini Happy Basket osserverà un turno di riposo nella settima giornata di campionato e tornerà in campo sabato 15 novembre alle ore 19.45 presso la Palestra Carim contro Basketball Sisters Castelfranco Emilia, ottava giornata di campionato.

IL TABELLINO

Peperoncino Libertas Basket-Ren Auto Rimini Happy Basket 48-72

PEPERONCINO: Secchiaroli M., Cisterna M., Secchiaroli T. (C) 4, Bardasi 5, Cavalli 7, Ramponi, Mandini 8, Venturi 10, Ferrari 5, Grandini 6, Ampollini 3, Cisterna A.. All. Naldi.

REN-AUTO: Tiraferri 2, Novelli (C) 8, Capucci 2, Pratelli 8, Duca E. 2, Pignieri 15, Duca N. 12, Fera 7, Benicchi, Marchi 9, Cardelli 4, Giorgini 3. All. Maghelli, Sansone.

Arbitri: Andrea Romano Aly Belfadel (Bologna), Leonardo Mazza (Cesena)

PARZIALI: 15-19, 30-36, 37-48