Basket B femminile, Ren-Auto al debutto: gioca alla palestra Carim

L'avversario è il Basketball Sisters (19,45). La squadra di coach Maghelli punta sule giocatrici cresciute nel vivaio



­



Manca sempre meno all'esordio stagionale della Ren-Auto Happy Basket Rimini, in programma domenica 27 settembre, alle 19:45, alla Carim, contro Basketball Sisters, per il primo impegno ufficiale della Serie B femminile 2026/27.

L'estate ha portato con sé un turnover importante: hanno lasciato Rimini le gemelle Noemi ed Eleonora Duca, insieme a Marchi, Benicchi e Capucci. Di fronte a un mercato in uscita così corposo, la società ha scelto di non correre ai ripari inseguendo rinforzi dall'esterno, ma di ripartire da ciò che aveva già in casa. Una decisione che restituisce a Rimini un'identità precisa, quella di una squadra costruita quasi interamente sul lavoro del proprio settore giovanile.

Il risultato è un roster con un'età media sensibilmente più bassa rispetto alla scorsa stagione, guidato dalla capitana Giulia Novelli, chiamata quest'anno a un ruolo di responsabilità ancora maggiore all'interno di un gruppo in gran parte alle prime esperienze in una categoria così impegnativa. Assente nelle prime giornate Giorgia Fera, alle prese con il recupero da un intervento alla spalla e attesa al rientro a metà campionato, un'assenza pesante che la squadra dovrà imparare a gestire fin dalle prime uscite.

È lo stesso coach Andrea Maghelli a rivendicare la scelta come un tratto identitario della stagione: «Dal punto di vista personale sono molto soddisfatto di poter allenare una squadra formata pressoché esclusivamente da giocatrici che vengono dal nostro settore giovanile. È un motivo di orgoglio per noi».

Sul campo, la preseason ha restituito un quadro incoraggiante ma non privo di lavoro da fare. «La preparazione è andata abbastanza bene — ammette il tecnico —. Siamo un po' indietro dal punto di vista tattico, come era prevedibile considerando che quest'anno la squadra è molto giovane». Un riscontro positivo è arrivato dal test amichevole contro Scandiano, che ha permesso al gruppo di misurarsi contro un avversario esterno prima dell'esordio ufficiale, confermando il buon lavoro fatto in questa prima parte di preparazione.

La strada da percorrere è lunga, e la squadra sembra pronta ad affrontarla con la giusta determinazione: «Dovremo cercare di tenere unito il gruppo. Le ragazze lavorano bene e si impegnano molto: dobbiamo provare a ottenere il massimo da una stagione che sarà impegnativa». Parole che raccontano la voglia di un gruppo giovane di mettersi alla prova e crescere insieme, allenamento dopo allenamento.

L'obiettivo dichiarato: «Vincere più partite possibile e disputare la migliore stagione che possiamo». Con questo spirito, la Ren-Auto Happy Basket si prepara a scrivere il primo capitolo della propria stagione: appuntamento a domenica, alla Carim, per dare il via a un percorso che Rimini vuole costruire puntando forte sul proprio futuro.