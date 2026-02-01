Basket B femminile, Ren-Auto al derby di Cesena

Domenica alle ore 20 sfida in casa della Virtus penultima in classifica con tre vittorie

Primo impegno dell’anno lontano dalla Carim per la Ren Auto che dopo un gennaio strepitoso vuole continuare a vincere e convincere anche al di fuori delle sue care mura amiche. Le ragazze di coach Maghelli sono pronte a far visita alla Nuova Virtus Cesena, penultima in classifica con tre vittorie raccolte sin qui in campionato, con palla a due domenica 1 febbraio alle ore 20.00. Le rosanero, dopo la vittoria dell’andata, vogliono confermarsi per rimanere nelle zone nobili di questa Serie B.

Queste le parole di Coach Andrea Maghelli alla vigilia: "Giochiamo contro una squadra giovane, ma di talento. Cesena gioca spesso senza lunghe in campo, quindi noi dobbiamo cercare di non adattarci troppo al loro gioco per evitare di fare una partita diversa rispetto al solito. Loro corrono e difendono in maniera aggressiva, ci vorrà concentrazione dall’inizio alla fine per evitare che prendano fiducia e riescano a giocare in maniera disinvolta. Sta a noi imporre il nostro ritmo per portare a casa la partita e mantenere la striscia vincente aperta”.