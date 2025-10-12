Basket B femminile, Ren-Auto al primo sorriso: Nuova Virtus Cesena ko

Il successo per 66-58 al termine di una partita estremamente combattuta. Sabato prossimo alla palestra Carim alle ore 19.45 sfida contro Capra Team Ravenna

Primo sorriso stagionale per la Ren-Auto Rimini Happy Basket che davanti al pubblico di casa si aggiudica meritatamente il referto rosa al termine di una partita estremamente combattuta contro una tosta Cesena. Inizio stellare per le rosanero che infilano un parziale di 11-0 grazie alla mano calda di Marchi (due triple consecutive) ed il gioco da tre punti di Pratelli.

In casa Nuova Virtus si accende Cosaro con ben 8 punti consecutivi, ma la bomba allo scadere di Marchi garantisce il +5 alla Ren-Auto in chiusura di primo quarto (22-17). Nel secondo quarto, dopo diversi minuti di astinenza dai canestri, si apre un bel botta e risposta tra le due squadre: le Chiadini ricuciono il vantaggio sul -2, ma il canestro a tempo quasi scaduto di Benicchi manda tutte negli spogliatoi sul +6 Ren-Auto (31-25).

Al rientro dalla pausa lunga Cosaro si riprende la scena per un nuovo -2 Cesena, ma la coppia Pignieri-Noemi Duca non ne vuole sapere e ricaccia indietro le avversarie sul +6. Cardelli esce benissimo dalla panchina con tre canestri in pochi minuti, ma la tripla di Gori ed un altro canestro di Cosaro riaccendono le speranze della Nuova Virtus (46-44). La tripla di Carlotta Chiadini ad inizio ultimo quarto vale il primo sorpasso di tutta la partita per Cesena (49-48), però Pratelli e Pignieri suonano la carica con 8 punti filati (58-50). Cesena si riavvicina per l’ultima volta con la tripla di Carlotta Chiadini, che chiude con ben 23 punti, ma non basta perché il duo Pignieri-Noemi Duca colpisce ancora e mette in cassaforte il risultato per la Ren-Auto (66-58).

La Ren-Auto Rimini Happy Basket tornerà in campo sabato 18 ottobre alle ore 19.45 per la terza giornata di campionato alla palestra Carim contro Capra Team Ravenna

­IL TABELLINO

Ren-Auto Rimini-Nuova Virtus Cesena 66-58

REN-AUTO: Tiraferri NE, Novelli (C), Capucci 2, Pratelli 13, Duca E., Pignieri 12, Duca N. 18, Fera 3, Benicchi 2, Marchi 10, Monaldini, Cardelli 6. All. Maghelli, Sansone.

CESENA: Reda NE, Gori 9, Bertozzi NE, Giorgetti (C) 3, Pettazzoni, Marras 3, Di Cristo NE, Chiadini Carlotta 23, Imbroglini, Cosaro 14, Babini, Chiadini Camilla 6. All. Chiadini L., Cimatti.

Arbitri: Neri, Costantini.

PARZIALI: 22-17, 31-25, 46-44