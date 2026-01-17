Basket B femminile, Ren-Auto al sesto sigillo di fila. Vigarano battuto (79-60)

Le rosanero mettono la freccia al rientro dagli spogliatoi e controllano il margine di vantaggio fino alla sirena finale

Sesto sigillo consecutivo per la Ren Auto che davanti al pubblico di casa regola anche la Royal Basket Vigarano nell’ultimo turno del girone di andata, chiuso con un ottimo bilancio di 10 vittorie e 4 sconfitte. Dopo un primo quarto abbastanza equilibrato, le rosanero mettono la freccia al rientro dagli spogliatoi e controllano il margine di vantaggio fino alla sirena finale.

In foto: Giorgia Fera #12

In avvio di partita Rimini attacca bene il ferro col duo Fera-Noemi Duca, mentre Chiovato scalda la mano da tre punti (8-3). Dopo qualche botta e risposta, Vigarano trova la mano calda della capitana Bagnoli dalla panchina con ben tre triple consecutive, ma le padrone di casa rispondono con le bombe di Capucci e Marchi che garantiscono il vantaggio al primo riposo (26-18).

La formazione ospite si dimostra tenace e ad inizio secondo quarto rientra sul -4 con la tripla di Onyia (28-25). Le rosanero non si scompongono e piazzano un break di 11-0 spinto da una super capitana Novelli in uscita dalla panchina. Prima della pausa lunga, Vigarano riesce a rosicchiare qualche punto di distanza con i canestri di Pola e Grigorjeva (44-34).

Nel terzo periodo, Rimini si affida all’estro di Cardelli che centra tre canestri consecutivi (51-35). Le ospiti trovano un mini-break di 5-0, ma la Ren Auto continua a produrre in zona offensiva con le incursioni di Fera ed il canestro di Tiraferri che allarga il divario (60-42). In chiusura di terzo quarto Grigorjeva riduce leggermente lo svantaggio colpendo da tre punti (62-45).

Ultimi 10 minuti di gestione per la formazione di casa, con Novelli, Marchi e Pignieri che vanno a segno dalla lunga distanza (73-54). Nel finale c’è spazio per il primo canestro con la Prima Squadra in Serie B per Maria Renzi (classe 2010) che accompagna la sirena finale ed i due punti in tasca alla Ren Auto.

Le parole di Coach Andrea Maghelli nel post partita:

"Vigarano ha giocato una buona partita con grande energia. Noi oggi abbiamo fatto un po' di confusione, soprattutto in attacco, anche se ci sono state giocate personali che ci hanno consentito di rimanere in vantaggio tutta la partita. Non abbiamo giocato un basket fluido come cerchiamo di fare, eravamo bloccate. La cosa importante è che abbiamo portato a casa il risultato, teniamo la striscia aperta e pensiamo alle prossime partite".

Un bilancio sul girone d'andata?

"La fine del girone d'andata è importante. Abbiamo avuto bisogno di un po' di tempo all'inizio del campionato per trovarci e anche adesso pian piano stiamo migliorando. Oggi penso che abbiamo fatto un passo indietro, ma comunque siamo in una posizione che ci consente di dire che il girone d'andata non è andato così male".

Le parole di Maria Renzi nel post partita:

"Mi sento molto felice e soddisfatta, sono riuscita a far vedere quello di cui sono capace. Spero di dimostrarlo anche in altre partite. Anche con le ragazze dell'under mi trovo molto bene infatti stiamo facendo un buon campionato che spero concluderemo al meglio. Spero di fare altre belle esperienze come stasera e in generale di dare sempre il meglio".

Le parole di Agnese Tiraferri nel post partita: "E' un buon momento, siamo in gran fiducia e stiamo imparando a conoscerci meglio tra di noi. Giocare alla Carim è sempre un fattore in più per noi perché nessuno che passa qui avrà vittoria facile. Stasera volevamo imporre fin da subito che non ci sarebbe stata storia e che volevamo vincere per continuare la striscia di positiva: così è stato, abbiamo concluso nel migliore dei modi. Chiunque entri in campo cerca di dare il massimo e far sentire la propria fiducia alle compagne, anche quando c'è un errore e bisogna tirarsi su a vicenda. Il nostro gruppo è veramente fantastico, siamo compatte e calorosissime".

IL TABELLINO

Ren Auto Rimini Happy Basket-Royal Basket Vigarano 79-60

REN AUTO: Tiraferri 2, Novelli (C) 13, Capucci 7, Pratelli 2, Duca E. 1, Pignieri 14, Duca N. 8, Fera 13, Marchi 8, Bombardieri, Cardelli 9, Renzi 2. All. Maghelli, Sansone.

VIGARANO: Corti 3, Onyia 7, Chiovato 11, Grigorjeva 13, Di Mauro, Polimene 8, Pola 7, Bagnoli R. (C) 11, Matteucci. All. Bagnoli C., Ferrari.

Arbitri: Andrea Vaccarella (Bologna), Giovanni Emanuele Olivieri (Bologna).

PARZIALI: 26-18, 44-34, 62-45)