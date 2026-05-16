Basket B femminile, Ren-Auto alla bella contro il Fiore

Domenica a Fiorenzuola d’Arda gara3 dei quarti di finale play-in: partita secca da dentro o fuori

Sfida decisiva in arrivo per la Ren Auto che si appresta nuovamente ad affrontare la lunga trasferta di Fiorenzuola d’Arda per giocarsi le sue carte nella decisiva Gara 3 di questi quarti di finale play-in (palla a due domenica 17 maggio alle ore 19:00, diretta streaming sul canale YouTube della Fiore Basket Valdarda). La vincente staccherà il pass per la Final Four regionale in programma nel weekend 23-24 maggio, per continuare il sogno verso le Finali Nazionali. Le rosanero sono pronte alla battaglia dopo aver difeso il fattore campo in Gara 2.

Queste le parole di Coach Andrea Maghelli alla vigilia: “Siamo a Gara 3: partita secca da dentro o fuori. Ovviamente noi vogliamo cercare di andare avanti e proseguire verso la Final Four. Non sarà facile perché giochiamo fuori casa e Valdarda è in una fase di buona forma, l’abbiamo visto anche nella partita di mercoledì quando abbiamo dovuto tenere la concentrazione alta per vincere. Cercheremo di fare la stessa cosa in Gara 3, entrando in campo col giusto atteggiamento e mantenendo il controllo dei nervi al massimo per tutta la partita, se vogliamo provare a portarla a casa“.