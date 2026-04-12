Basket B femminile, Ren-Auto ancora vincente (63-52)

Davanti al pubblico amico battuto il San Lazzaro: consolidato il quarto posto. Partita sempre nelle mani della squadra di coach Maghelli

Seconda vittoria consecutiva per la Ren Auto che dopo la sosta di Pasqua torna a sorridere davanti al proprio pubblico, nonostante l’assenza di Noemi Duca, e consolida il quarto posto in classifica. Partita sempre nelle mani della squadra di coach Maghelli, che per quasi tutti i 40′ deve però fare i conti con una tenace San Lazzaro; nel finale, arriva il break decisivo collezionato dalle rosanero che vale due punti preziosissimi.

Pronti via ed è break 5-0 Rimini che carica di falli la difesa avversaria e viaggia in lunetta. Renzi e Pratelli, molto vivaci in attacco, creano non pochi grattacapi alla squadra di Coach Gori, che trova buone risposte da Albieri dalla panchina (5 punti filati) ma non a sufficienza: a fine primo quarto è +7 Ren Auto (18-11).

Nel secondo quarto le ospiti mischiano un po’ le carte in difesa e le percentuali riminesi si abbassano. Colli riporta in carreggiata le sue compagne con 7 punti personali, Rimini risponde con i canestri dalla lunga distanza di Novelli e Marchi ma alla sirena dell’intervallo lungo San Lazzaro si è avvicinata grazie alle iniziative della capitana Talarico: solo 4 punti separano le due squadre (31-27).

In uscita dall’intervallo è ancora Talarico a creare problemi nella retroguardia riminese, ma ai 7 punti personali della capitana di San Lazzaro risponde la capitana di casa Novelli che infila due triple consecutive. Capucci, progressivamente in rientro dall’infortunio, trova fortuna dalla lunetta, e grazie all’aiuto di Pratelli e Renzi costruisce il +5 di fine terzo quarto (45-40).

Negli ultimi 10′ la formazione ospite rimane a secco dal canestro per quasi 5′ e Rimini ne approfitta con la determinazione di Pignieri, che si guadagna un paio di giri in lunetta, e la bomba di Capucci a chiusura di fatto della partita. A nulla valgono nei minuti finali i liberi di Villa e Talarico, con la Ren Auto oltre la doppia cifra di vantaggio che può festeggiare la vittoria (63-52).

Le parole di Coach Andrea Maghelli e Maria Renzi nel post partita.

Coach Maghelli: “Innanzitutto complimenti a Maria perché è stata davvero bravissima oggi. Per quanto riguarda la partita di per sé, insomma non ero molto sereno perché siamo riuscite a fare una serie di errori per mancanza di concentrazione, cosa che non sarebbe dovuta succedere, per quasi tutta la partita. Nel finale siamo riuscite a vincere che era ovviamente l'obiettivo primario per restare lì davanti, però abbiamo giocato con poca concentrazione ed in alcuni momenti anche con poca intensità. Intensità che nel finale è tornata e ci ha permesso di di allungare e vincere la partita, però ci è mancato più di qualcosa durante il corso della gara intera per essere davvero contente".

Renzi: "Sono contenta del risultato di questa partita, anche se, come ha detto il coach, non abbiamo giocato al massimo, però alla fine l'abbiamo portata a casa. Sono contenta di quello che sono riuscita a fare perché ho messo in pratica ciò che imparo tutti i giorni in allenamento; ho cercato di giocare molto intensamente ed infatti sono anche uscita per cinque falli! (ride, ndr)”.

La Ren Auto Rimini Happy Basket tornerà in campo sabato 18 aprile alle ore 19:45 presso la Palestra Carim contro Alberti & Santi Valtarese 2000 per la tredicesima giornata del girone di ritorno.

IL TABELLINO

Ren Auto Rimini Happy Basket-B.S.L. San Lazzaro 63-52

REN AUTO: Tiraferri 4, Novelli (C) 12, Capucci 9, Pratelli 12, Duca E. 2, Pignieri 9, Benicchi 2, Marchi 6, Monaldini, Bombardieri, Cardelli, Renzi 7. All. Maghelli.

SAN LAZZARO: Grandi 2, Campalastri 8, Villa 8, Albieri 5, Talarico (C) 15, Marchetti, Trombetti 3, Colli 11, Baroncini. All. Gori, Rocco di Torrepadula.

Arbitri: Filippo Onofri (Forlì), Leonardo Neri (Cesena)

PARZIALI: 18-11, 31-27, 45-40

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