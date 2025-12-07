Basket B femminile, Ren-Auto ancora vincente: Parma ko (71-41)

Seconda vittoria consecutiva per la Ren Auto davanti al pubblico amico della Carim. In classifica riminesi a 12 punti

Seconda vittoria consecutiva per la Ren Auto davanti al pubblico amico della Carim. Le rosanero fanno la partita per tutti i 40′ contro Magik Rosa Parma, mettendo tanta intensità su entrambi i lati del campo e chiudendo di fatto la pratica già a cavallo tra il secondo ed il terzo quarto. Un’altra bella vittoria per le ragazze di Coach Maghelli che si lanciano a quota 12 punti in classifica.

Pronti via e subito la capitana Falanga piazza due triple consecutive per il primo vantaggio Magik (6-4), ma 6 punti filati targati Fera-Pignieri ribaltano la situazione (12-8). La formazione di casa aumenta progressivamente i giri del motore e trova il fondo della retina con Eleonora Duca e Novelli, chiudendo il primo quarto sul +9 (20-11).

Il secondo quarto si apre con un parziale di 5-0 propiziato dalla tripla di Pignieri ed il canestro di Noemi Duca (25-11). Parma tenta di contenere con il duo Ferrari-Falanga, ma la Ren Auto suona la carica con la sua capitana Novelli che mette a segno tre bombe, ben coadiuvata da Cardelli. Alla pausa lunga il divario si allarga sul +16 (40-24).

Al rientro dagli spogliatoi, alla tripla di Fera risponde quella di Nibbi. Un mini parziale di 5-0 firmato Giacchetti-Falanga porta le ospiti sul -19 (50-32), ma Noemi Duca e Benicchi rispondono per il +20 a fine terzo quarto (54-34).

Nell’ultimo quarto la formazione di casa gestisce l’ampio vantaggio accumulato, andando ripetutamente a segno con Eleonora Duca (5 punti filati), Cardelli e Tiraferri. Per Parma solo 7 punti segnati negli ultimi 10′. Alla sirena finale è festa Happy Basket per la larga vittoria (71-41).

Le parole di Coach Andrea Maghelli nel post partita: "E' stata sicuramente una settimana positiva, al netto della partita persa sabato scorso. Abbiamo fatto risultato nelle due partite in casa, questo ci ha permesso di muovere la classifica in maniera importanti, siamo molto contenti. Le ragazze stasera sono state brave, sempre concentrate e molto intense. Era quello che avevamo previsto di fare: volevamo giocare con grande energia per 40', l'abbiamo fatto ruotando tutte le giocatrici. Chiunque entrasse dalla panchina ha contribuito a mantenere il livello alto e questa è stata la chiave della partita”.

Le parole di Eleonora Duca nel dopo partita: "Di sicuro l'obiettivo era partire forte, ci siamo allenate durante la settimana per difendere con aggressività e siamo riuscite nell'intento. Siamo sempre state molto intense fin dall'inizio, potevamo soffrire la loro fisicità ma invece siamo riuscite a tenere il nostro ritmo senza che loro ci prendessero. Il nostro gruppo si conosce bene da tanto tempo, abbiamo il vantaggio di sapere come giochiamo quindi riusciamo a cercarci meglio in campo. In allenamento mettiamo tutte sempre una grande energia, questo ci aiuta ad essere coese".

IL TABELLINO

Ren Auto Rimini Happy Basket-Magik Rosa Parma 71-41

Arbitri: Leonardo Mazza (Cesena), Leonardo Neri (Cesena).

REN AUTO: Tiraferri 4, Novelli (C) 10, Capucci, Pratelli 6, Duca E. 7, Pignieri 8, Duca N. 6, Fera 14, Benicchi 1, Marchi 5, Bombardieri, Cardelli 10. All. Maghelli, Sansone.

PARMA: Khalef 2, Chierici 2, Giacchetti 8, Ferrari 2, Falanga (C) 17, Garibaldi 2, Zambelli 1, Nibbi 5, Marzoli, Panizzi, Orlando 2. All. Palmieri, Reggiani.