Basket B femminile, Ren-Auto cade in casa della leader Cavezzo (73-54)

Complice la concomitante vittoria di Valdarda, si ribalta la situazione in classifica: ora sono infatti le emiliane ad occupare il quarto posto

Si interrompe a tre la striscia di vittorie consecutive della Ren Auto che si presenta nella tana della super capolista Cavezzo con importanti assenze (Capucci e Noemi Duca) e coglie una netta sconfitta. Le rosanero soffrono fin da subito, venendo punite dal temibile duo Tassinari-Verona, quest’ultima assente nella gara d’andata, che combinano per 38 punti personali.

Complice la concomitante vittoria di Valdarda, si ribalta la situazione in classifica, ora sono infatti le emiliane ad occupare il 4° posto con uno scarto di due lunghezze. Si deciderà tutto all’ultima giornata, per capire chi avrà il fattore campo a disposizione nel turno unico di play-in.

Pronti via e Cavezzo aggredisce subito la partita, vogliosa di vendicare l’unica sconfitta colta in tutto il campionato. Subito al lavoro Tassinari e la capitana Verona, che creeranno non pochi problemi alla difesa riminese, ben coadiuvate dal tandem Siligardi e Maini che vanno a segno dalla lunga distanza. In casa Ren Auto è Pignieri a muovere il tabellino, supportata dalla tripla della capitana Novelli, ma già al termine dei primi 10′ il divario è abbastanza ampio (27-8).

Nel secondo quarto il leitmotiv non cambia: Tassinari e Verona dettano la linea, questa volta con Melloni e Bernardoni a fare da supporting cast. In casa Rimini riesce a sbloccarsi la giovanissima Renzi, molto presente in questo finale di stagione, cui seguono 5 punti filati di Marchi, che però non bastano a ricucire il divario alla pausa lunga (45-20).

Al rientro dagli spogliatoi, nonostante il solco scavato dalle padrone di casa nella prima metà di gara, c’è maggiore equilibrio. La Ren Auto va ancora a segno con Renzi, trovando anche altre triple di Pratelli e Novelli. Cavezzo, però, non è da meno dalla lunga distanza (due bombe di Tassinari ed una di Maini) e riesce a mantenere un ampio vantaggio alla fine del terzo quarto (60-34).

Negli ultimi 10′, a risultato praticamente acquisito, è Rimini a vincere il parziale, con Benicchi e Pignieri sugli scudi, mentre Cavezzo si limita ad amministrare il vantaggio accumulato principalmente nel primo tempo sino alla sirena finale (73-54).

La Ren Auto Rimini Happy Basket tornerà in campo sabato 2 maggio alle ore 20:00 in trasferta contro Royal Basket Vigarano per la quindicesima ed ultima giornata del girone di ritorno.

IL TABELLINO

Basket Cavezzo-Ren Auto Rimini Happy Basket 73-54

CAVEZZO: Siligardi 7, Togliani, Cariani, Kolar, Vlad, Verona (C) 16, Zavatti 4, Maini 8, Bernardoni 8, Tassinari 22, Roncati, Melloni 8. All. Piatti, Vecchi.

REN AUTO: Tiraferri 4, Novelli (C) 8, Pratelli 9, Duca E., Pignieri 11, Benicchi 7, Marchi 5, Cardelli, Renzi 10, Giorgini. All. Maghelli, Sansone.

Arbitri: Matteo Vitali (Ferrara), Matteo Gualtieri (Reggiolo, RE).

PARZIALI: 27-8, 45-20, 60-34