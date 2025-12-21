Basket B femminile, la Ren-Auto cala il poker (52-74)

Quarto successo di fila sul parquet del Basket Club Valtarese maturato nella ripresa in cui le rosanero concedono appena 13 punti alle avversarie

Quarta vittoria consecutiva per la Ren Auto Rimini Happy Basket che sul difficile campo del Basket Club Valtarese chiude il 2025 nel migliore dei modi, godendosi il momentaneo terzo posto in classifica a pari merito con Scandiano e Noceto a quota 16 punti.

Le rosanero lottano in un primo tempo perfettamente alla pari, poi nella ripresa esce tutta la qualità della formazione riminese che concede appena 13 punti alle avversarie e manda in doppia cifra tre giocatrici (top scorer la capitana Novelli con 16 punti personali). Una bellissima serata vittoriosa che anticipa la pausa natalizia del campionato!

Il primo quarto si gioca a specchio e le due formazioni si equivalgono perfettamente in campo: in casa Valtarese mani subito caldissime per il duo Bozzi-Mazuryshena che combinano per 18 punti personali (con tre tiri pesanti), per la Ren Auto si fanno sentire da tre punti Pratelli e Marchi, mentre il duo Pignieri-Noemi Duca realizza vicino a canestro e dalla lunetta (20-19).

Nel secondo quarto il leitmotiv non cambia. In 10′ entrambe le squadre segnano 19 punti ciascuna ed il divario all’intervallo rimane sempre sul +1 per le padrone di casa. Valtarese trova i primi canestri di Bianconi e Vignali, mentre Rimini si affida alle triple della capitana Novelli e di Pratelli; s’iscrivono alla partita anche Benicchi e Tiraferri (39-38).

Al rientro dagli spogliatoi, la partita svolta completamente. Le ospiti trovano le giuste contromisure in difesa e concedono appena 6 punti in tutto il terzo quarto a Valtarese, continuando a scatenarsi da tre punti ancora con la coppia Novelli-Pratelli super protagonista. Il vantaggio all’inizio dell’ultimo quarto balza sul +12 Rimini (45-57).

Le rosanero non si fermano e negli ultimi 10′ incrementano ulteriormente il margine a loro favore, limitandosi a gestire il risultato negli ultimissimi minuti. Concessi solo 7 punti in difesa, a riprova di un secondo tempo di altissimo livello su entrambi i lati del campo. Alla sirena finale è addirittura +22, quarta vittoria di fila (52-74).

Le parole di Coach Andrea Maghelli nel post partita "Siamo davvero molto contenti di tornare a casa con due punti. Non era scontato perché affrontavamo una squadra solida che è scesa in campo con grande energia. Noi all’inizio abbiamo fatto qualche errore in difesa, concedendo un po’ troppo, però in attacco è stata in generale una grande serata quindi siamo riuscite a rimanere a contatto. Durante l’intervallo abbiamo sistemato 2-3 errori ricorrenti in difesa, tenendole nel secondo tempo ad un punteggio molto basso e continuando a segnare in attacco, nonostante loro alternassero diverse difese. E’ bello poter chiudere il 2025 con una vittoria, siamo in un momento di fiducia e paradossalmente la pausa natalizia arriva nel momento peggiore perché rischia di toglierci ritmo. Ad ogni modo, cercheremo di recuperare energie e di rientrare nell’anno nuovo con lo stesso atteggiamento, se non migliore”.

La Ren Auto Rimini Happy Basket tornerà in campo sabato 10 gennaio 2026 alle ore 19:45 presso la Palestra Carim per la quattordicesima giornata di campionato contro la capolista Basket Cavezzo.

IL TABELLINO

Basket Club Valtarese-Ren Auto Rimini Happy Basket 52-74

VALTARESE: Sotsenko 1, Bozzi (C) 15, Fall 3, Mazuryshena 18, Bianconi 4, Azzellini 2, Dellapina, Vignali 4, Rampini, Ceccanti 5. All. Pedroni, Ruggeri.

REN AUTO: Tiraferri 6, Novelli (C) 16, Pratelli 15, Duca E. 2, Pignieri 12, Duca N. 13, Fera 3, Benicchi 4, Marchi 3, Cardelli, Renzi, Giorgini. All. Maghelli, Sansone.

Arbitri: Massimo Ranieri (Fidenza, PR), Francesco di Nocera (Parma)

PARZIALI: 20-19, 39-38, 45-57