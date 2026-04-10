Basket B femminile, Ren-Auto: comincia il tour de force

Sabato 11 sfida contro la Magik Rosa Parma. La squadra di Maghelli vuole a tutti i costi difendere l'attuale quarto posto in classifica

La Ren Auto torna a casa dopo la pausa pasquale del campionato e si prepara ad affrontare un vero e proprio tour de force di quattro partite che deciderà le sorti delle rosanero di questa stagione. La banda di Coach Maghelli vuole a tutti i costi difendere l'attuale quarto posto in classifica, al momento condiviso con Valdarda a quota 32 punti.

Si parte con due impegni alla Carim, dove la Ren Auto affronterà sabato 11 aprile alle ore 19:45 (in diretta sul canale ufficiale YouTube) la B.S.L. San Lazzaro, attualmente in undicesima posizione a quota 18 punti, che proverà a rifarsi dopo un periodo non semplice, reduce da una sola vittoria nelle ultime quattro partite.

Queste le parole di coach Andrea Maghelli alla vigilia: “Siamo in un momento in cui dobbiamo affrontare ogni partita come se fosse una finale, se vogliamo rimanere nelle prime quattro posizioni, che ovviamente ci darebbe un bel vantaggio in vista dei playoff. Sabato arriva alla Carim San Lazzaro, una squadra di talento e che gioca bene: bisognerà scendere in campo con la massima intensità e superare qualche problema di organico che purtroppo ci troviamo ancora a gestire nell'ultimo periodo. Le ragazze, però, sono concentrate e determinate a conquistare i due punti”.